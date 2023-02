Une fille américaine porte un jean déchiré à l’école, une enseignante bande sa peau exposée avec du ruban adhésif

Les écoles restreignent la mode et introduisent des codes vestimentaires depuis longtemps maintenant. Alors que la plupart des écoles en Inde ont un système uniforme, l’Amérique suit une méthode complètement différente. Les écoles aux États-Unis n’ont pas de système uniforme, mais les élèves ne peuvent pas porter ce qu’ils veulent. Certaines directives sont fixées par la direction de l’école pour garantir une tenue vestimentaire décente. Cependant, les jeans déchirés, qui autrement peuvent être considérés comme décents, sont devenus un sujet de débat pour une école car ils ont scotché le jean déchiré d’une fille.

Une mère a été mise en colère lorsque le professeur de l’école de sa fille aurait couvert la peau exposée de l’enfant avec du ruban adhésif aux États-Unis. Le Sun a rapporté que le parent avait déclaré que du ruban rouge avait été utilisé pour couvrir ses jambes sur le jean déchiré de sa fille et que cela avait conduit l’enfant à avoir des réactions allergiques.

La mère a alors décidé de prendre l’affaire en main et s’est rendue à l’école pour se plaindre de l’incident. Elle a même posté une vidéo sur TikTok à ce sujet et est entrée dans le bureau du professeur de l’école et a demandé: “Pensiez-vous qu’il était acceptable de mettre du ruban adhésif sur la peau de ma fille?”

L’enseignant a poursuivi en expliquant la politique de l’école mais a été immédiatement interrompu par la mère qui s’est exclamée : “C’est une politique de mettre du ruban adhésif sur la peau d’un enfant.” Elle a expliqué que sa fille avait de l’eczéma et que le ruban adhésif irritait la peau des jambes. La maman furieuse a également fustigé le message TikTok et a demandé à ses abonnés si sa réaction était justifiée en “étant énervée que l’école ait pensé qu’il était acceptable de mettre du ruban adhésif” sur la peau de sa fille.

Elle a en outre exprimé ses pensées et a déclaré qu’il aurait été plus approprié que l’école l’appelle si elle avait besoin que l’enfant change de pantalon. “Elle a été humiliée et a dû le cacher en nouant son manteau sur le devant”, a expliqué la mère. Elle a également révélé que ce n’était pas la première fois que sa fille portait un jean déchiré à l’école, mais c’était la première fois qu’il y avait une plainte à ce sujet.

Plusieurs téléspectateurs étaient d’accord avec la mère et pensaient que sa réaction était justifiée. L’un des utilisateurs a écrit : « Je n’arrive pas à croire que l’école ne t’ait pas appelé en premier ! J’ai eu des problèmes avec les choses qui se passaient et je ne le découvre qu’après.

