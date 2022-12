Une fille américaine obtient la première licence en son genre pour posséder une licorne si elle peut en trouver une

Les licornes sont des créatures légendaires décrites comme un cheval avec une grande corne pointue et en spirale dépassant de leur front. Même s’il reste vivant dans le domaine de la fiction, l’enthousiasme et le fantasme d’une petite fille de trouver et de caresser un vrai ont été encouragés par les autorités concernées aux États-Unis. Une fillette de six ans a demandé au Département des soins et du contrôle des animaux du comté de Los Angeles de lui accorder l’autorisation officielle de garder une licorne dans son jardin. L’approbation et la réponse des autorités à la demande de la jeune fille ont conquis les cœurs en ligne.

La jeune fille, identifiée comme Madeline, a écrit au département, demandant leur approbation pour posséder la créature mythique. L’organisation s’est rendue sur Facebook pour partager les détails de l’événement, qui comprenait même la lettre manuscrite de Madeline. Il disait: “Cher comté de LA, j’aimerais votre approbation si je peux avoir une licorne dans mon jardin si je peux en trouver une. Veuillez m’envoyer une lettre en réponse”. La réalisatrice Marcia Mayda a applaudi l’engagement de l’enfant envers la “propriété responsable d’un animal de compagnie” et a donc accordé la première licence du genre à Madeline pour posséder une licorne uniquement si elle peut en trouver une.

Le ministère a en outre précisé les conditions dans lesquelles la licorne doit être prise en charge. Il a fait remarquer que la licorne doit avoir “un accès régulier à la lumière du soleil, aux rayons de lune et aux arcs-en-ciel”. Le gardien doit donner de la pastèque à la licorne une fois par semaine et sa corne doit chaque mois avec un chiffon doux. Même les paillettes ou les étincelles utilisées doivent être non toxique et biodégradable.

Les autorités ont également envoyé une “licence pré-approuvée” avec une poupée licorne en peluche car les vraies sont rares à trouver. Le métal en forme de cœur a également été donné à Madeline qui portait une “licence permanente de licorne”.

Les autorités de contrôle ont donc partagé la nouvelle avec les utilisateurs en ligne qui ont afflué dans la section des commentaires pour aimer Madeline et montrer leur appréciation aux autorités. “Cela vient de faire ma matinée ! Que vous preniez le temps de faire entendre la demande d’une petite fille n’a pas de prix. Vous avez créé un souvenir essentiel pour elle ! Bravo à vous tous !” a répondu un internaute tandis qu’un autre écrivait : “Quel acte de gentillesse touchant pour cette petite fille qui résonne désormais dans le monde entier !” Gloire.”

