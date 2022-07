Une fille américaine découvre une cigarette à moitié fumée dans un Burger King Fries, maman dit que sa fille est “traumatisée”

Une adolescente aux États-Unis a été traumatisée après avoir reçu quelque chose d’inhabituel avec son repas habituel qu’elle a commandé dans un restaurant de restauration rapide. La jeune fille a découvert une cigarette à moitié fumée dans un sac de frites de poulet, a rapporté LADbible. La fille, Blaze, était avec sa mère, Jenn Holifield, lorsqu’elle a attrapé des frites de poulet et des piments jalapeno dans un point de vente Burger King. Pour l’adolescente de 14 ans, c’était la même commande qu’elle donne habituellement mais, à sa grande surprise, il y avait quelque chose de plus que les collations dans le sac. «Elle voulait des frites de poulet et des piments jalapeno. C’est tout ce qu’elle obtient, c’est son truc quand on va là-bas », a déclaré la mère.

Après avoir pris le repas, le duo est parti et ils ont commencé à grignoter les collations. Cependant, alors que Holifield continuait à manger, Blaze sentit une odeur étrange provenant du sac de frites. Elle a dit à sa mère que les frites sentaient la cigarette mais Holifield pensait qu’elle devait se tromper. “Elle est un peu dramatique parfois alors j’ai dit ‘il n’y a pas de cigarette, peu importe'”, a déclaré Holifield.

Mais, après que le duo ait fini presque la moitié des frites, Blaze a trouvé une cigarette au menthol dans le sac qui était à moitié utilisé. Selon Holifield, la découverte a laissé sa fille traumatisée et dégoûtée non seulement parce qu’il y avait une cigarette dans le sac, mais aussi parce qu’elle était à moitié fumée.

Suite à cela, Holifield a appelé le restaurant et a raconté l’incident au personnel. Apparemment, elle s’est vu offrir un remboursement pour son repas, mais après cette expérience désagréable, Holifield n’est pas sûre qu’elle mangera à nouveau au restaurant ou qu’elle permettra à sa fille de le faire.

Holifield a déclaré qu’elle ne se sentait pas à l’aise de visiter le restaurant avec la plainte, mais qu’elle gardait les frites et la cigarette en toute sécurité dans un sac à fermeture éclair comme preuve. La mère a affirmé qu’elle ne voulait aucun remboursement et voulait simplement que les gens reconnaissent ce qu’ils ont trouvé dans le repas.

Après avoir appris l’incident, un porte-parole de Burger King a déclaré qu’il contacterait le point de vente et prendrait les mesures nécessaires.

