Une fille américaine de 9 ans claque le conseil d’administration sur les affiches du BLM, son discours devient viral

Une écolière de 9 ans du Minnesota est devenue virale après avoir critiqué son conseil scolaire pour avoir bafoué leur propre interdiction d’afficher des affiches politiques lorsqu’ils ont affiché des images Black Lives Matter sur le mur de l’école. La jeune fille, identifiée comme étant simplement Novalee, a parlé à son école lors de la réunion du conseil d’administration de l’école de la région de Lakeville au début du mois. Lakeville est une banlieue de Minneapolis, où les manifestations avaient commencé l’année dernière après la mort de George Floyd en mai. Novalee, dans son discours, a expliqué au conseil d’administration comment ils avaient eux-mêmes établi la règle le 25 mai, date anniversaire de la mort de Floyd, qu’il ne devait y avoir aucune affiche de BLM ou de politique à l’école.

Elle a déclaré: «J’ai levé les yeux sur le mur et j’ai vu une affiche BLM et une affiche d’Amanda Gorman. Au cas où vous ne sauriez pas qui est cette nana, c’est une fille qui a fait un poème lors de la soi-disant inauguration de Biden. »

Novalee a ajouté: «J’étais tellement en colère. On m’a dit il y a deux semaines à ce même lieu de rencontre : pas de politique à l’école. J’ai cru ce que vous avez dit lors de cette réunion. » Elle a ajouté qu’elle était allée voir le directeur pendant la récréation du déjeuner et lui a dit qu’elle « voulait que ça descende ».

Mais son principal lui aurait dit qu’il ne pouvait pas être retiré car le conseil lui-même les a installés.

« C’est un message politique sur l’élimination des policiers, les émeutes, les incendies de bâtiments », a-t-elle déclaré en comparant le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qui « s’assied simplement sur son trône et regarde ».

« Vous voulez que je croie que vous ne saviez pas ce que vous faisiez en faisant ces affiches ? Allez. »

Novalee a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec l’idéologie de BLM et que cela rend les gens racistes et était également contre les enseignements de Martin Luther King. Elle a ajouté : « Je ne juge pas les gens sur la couleur de leur peau. Je me fiche de la couleur de leurs cheveux, de leur peau ou de leurs yeux. Je juge par la façon dont ils me traitent. Je ne me soucie pas de la couleur de la peau, mais vous m’y faites penser. »

La petite fille a conclu : « Vous m’avez menti et je suis très déçue de vous tous.

