Une fille allergique aux arachides « expulsée d’un vol par le capitaine »

Une jeune fille de 12 ans allergique aux arachides a été éjectée d’un vol à l’aéroport de Gatwick avec sa famille après que le capitaine a refusé de demander aux passagers de ne pas manger de noix pour sa sécurité.

Nick Mollom, 48 ans, a déclaré au Telegraph que lui, sa femme et leurs deux enfants avaient été éjectés d’un vol SunExpress après avoir demandé à l’équipage de prendre en compte l’allergie de sa fille de 12 ans lors d’un voyage de 3 heures et demie vers la Turquie.

Il a déclaré que la famille avait désormais perdu près de 5 000 £ en raison de la nécessité de faire des réservations de dernière minute auprès d’une autre compagnie aérienne et de réorganiser leur logement.

S’exprimant depuis Dalaman, en Turquie, M. Mollom a déclaré : « C’est tout simplement incroyable qu’en 2024, cela puisse se produire. Juste incroyable. »

L’incident s’est produit mardi soir alors que la famille tentait de monter à bord d’un vol SunExpress à destination de Dalaman, sur la côte sud-ouest de la Turquie.

Rosie, la fille de 12 ans des Mollom, est allergique aux arachides. Elle ne peut pas s’approcher des noix au cas où elle souffrirait d’un type de réaction allergique connue sous le nom de choc anaphylactique.

L’anaphylaxie est citée comme cause possible de décès chez 20 à 40 personnes chaque année, selon la British Society for Allergy and Clinical Immunology.

Le personnel de cabine « ne s’en souciait pas vraiment »

M. Mollom a déclaré que les problèmes de la famille avaient commencé lorsqu’il avait réservé le vol, affirmant qu’il n’avait trouvé aucun moyen d’informer la compagnie aérienne de l’allergie de Rosie.

À son arrivée à Gatwick, M. Mollom a déclaré que le comptoir d’enregistrement SunExpress lui avait demandé d’informer le personnel de cabine. Le site Web de SunExpress indique, sur sa page de menu à bord : « Une fois à bord, veuillez informer notre personnel de cabine de vos allergies. »

Mais le personnel de cabine, a affirmé M. Mollom, « s’en fichait vraiment » lorsqu’il a demandé qu’une annonce soit faite pour demander aux autres passagers de ne pas manger de noix.

«Ils ont juste dit que le capitaine avait refusé de faire ça. Et il ne fera aucune annonce. Ce n’est pas sa politique ou celle de l’entreprise de faire cela.

Le capitaine, affirme la famille, s’est enfermé dans le cockpit et a donné des ordres par l’intermédiaire du personnel de cabine.

« Ils n’arrêtaient pas d’essayer de dire que le capitaine ne viendrait pas discuter de cela, l’affaire était close », a déclaré M. Mollom.

« Nous avons alors dit : ‘d’accord, eh bien, ça va. Ce n’est pas un gros avion. Il n’y a pas beaucoup de passagers ici. Nous pouvons simplement dire gentiment aux gens ce qui se passe.

« Georgie, ma femme a parlé aux deux premiers rangs. C’était assez étonnant… un couple qui était assis derrière nous, à l’origine au milieu de l’avion. Ils avaient entendu notre conversation avec le membre de l’équipage de cabine qui était venu, alors ils étaient allés à l’arrière de l’avion et avaient commencé à raconter aux gens ce qui se passait.

« L’attitude de chacun était excellente : ‘bien sûr, pas de problème du tout’.

«Mais le capitaine a alors appris que la communication avait été établie avec d’autres passagers. Et il a juste dit, c’est vrai, « enlevez les sacs, lancez-les ».

« Notre vol devait partir à neuf heures et je pense que tout le monde était de retour à 20h45. Mais ma femme et moi étions à l’avant en disant : « ok, eh bien, pourquoi ne pouvez-vous pas faire cette annonce ? » et je pense donc que les tensions montaient dans le cockpit parce que nous n’étions pas assis.

« Nous n’avions pas simplement accepté le fait que notre fille devrait rester assise là et espérer que personne ne servirait de cacahuètes ni ne les mangerait, ni n’ouvrirait de produits à base de cacahuètes.

« Ils ont juste dit, tu dois y aller, tu dois y aller. »

« Choquant et inacceptable »

Rosie, qui subit encore l’humiliation d’être escortée hors du vol et hors du terminal, a déclaré : « J’ai été traitée comme si j’avais fait quelque chose de mal par l’équipage uniquement à cause d’une allergie. »

M. Mollom a décidé d’essayer de parler au commandant de bord avant de quitter l’avion.

« J’avais besoin qu’il me regarde dans les yeux et me dise pourquoi nous devons partir à cause de l’allergie de ma fille », a-t-il poursuivi, expliquant qu’il avait frappé deux fois à la porte du cockpit « et puis les gens se sont mis très en colère et m’ont dit que je il ne faut pas faire ça… ‘vous ne pouvez pas déranger le capitaine’.

« J’ai dit très poliment, eh bien, il nous dérange définitivement. »

Un porte-parole de SunExpress a déclaré que la compagnie aérienne prenait la sécurité de ses passagers « très au sérieux ».

«Peu de temps après avoir embarqué sur notre vol en provenance de Londres Gatwick, M. Sollom a fait part de son inquiétude concernant une grave allergie aux arachides d’un membre de son groupe familial et a demandé qu’une annonce soit faite aux autres passagers.

« Nous nous abstenons de faire ce genre d’annonces car, comme beaucoup d’autres compagnies aériennes, nous ne pouvons pas garantir un environnement sans allergènes sur nos vols, ni empêcher d’autres passagers d’emporter à bord des produits alimentaires contenant des allergènes.

« En raison du comportement insistant du passager envers les autres passagers à bord sur le fait qu’ils ne devraient pas consommer de noix, le capitaine a décidé qu’il serait plus sûr que la famille ne voyage pas sur notre vol. »

Le porte-parole a allégué que M. Mollom avait « cogné » sur la porte du cockpit pour tenter d’accéder au poste de pilotage, ce qu’il nie catégoriquement.

Nadim Ednan-Laperouse, OBE, co-fondateur de la Natasha Allergy Research Foundation, l’association caritative britannique spécialisée dans les allergies alimentaires, a déclaré que les actions de SunExpress étaient « choquantes et inacceptables ».

Sa fille Natasha est décédée en 2016 après avoir mangé une baguette sur un vol d’avion qui contenait des graines de sésame qui n’étaient pas marquées sur l’étiquette, provoquant une réaction allergique mortelle.

« Les allergies alimentaires sont une maladie, pas un choix de mode de vie », a-t-il déclaré au Telegraph.

« Malheureusement, il ne s’agit pas d’un incident isolé. Nous entendons souvent des familles souffrant d’allergies alimentaires nous raconter leurs terribles histoires sur les voyages en avion. C’est inquiétant alors que le monde devient de plus en plus allergique.

« La compagnie aérienne devrait immédiatement réévaluer la manière dont elle interagit avec les clients allergiques à la nourriture et exprimer clairement ses politiques sur son site Web », a ajouté M. Ednan-Laperouse.

SunExpress a déclaré qu’il examinait « les informations fournies lors de notre processus de réservation afin de garantir des solutions plus efficaces pour les passagers allergiques ».

Se rappelant comment un membre du personnel de l’aéroport aidant les Mollom à descendre du vol lui a parlé d’un incident similaire au cours duquel un passager a subi une réaction et a provoqué le détournement du vol pour une aide médicale, M. Mollom a soupiré : « Vous êtes damné si vous le faites et damné. si vous ne le faites pas.

Les chiffres de la Food Standards Agency montrent qu’il y a désormais 2,4 millions d’adultes au Royaume-Uni avec une allergie alimentaire diagnostiquée.

Un essai médical récent a révélé que donner aux enfants de petites quantités d’arachides et de lait pour traiter les allergies peut aider à réduire la gravité des réactions, contribuant ainsi potentiellement à sauver des vies.

