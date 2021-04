LA «famille la plus consanguine du monde» a été éclatée lorsqu’une des filles a dit à un camarade de classe que sa sœur était enceinte mais qu’ils ne savaient pas «lequel de ses frères était le père».

Le patriarche pervers de la famille Tim Colt dirigeait une ferme «d’inceste» où il violait ses filles avec ses fils et engendrait leurs enfants.

16 Tim Colt, deuxième à gauche, a engendré un enfant avec Martha, deuxième à droite, qui a partagé un «lit conjugal» avec son frère, Charlie, à droite Crédit: news.com.au

16 Le patriarche pervers de la «famille la plus consanguine du monde» Tim Colt Crédit: news.com.au

16 La famille Colt a parcouru le pays en jouant Crédit: news.com.au

Colt aurait eu des relations sexuelles avec trois de ses filles – connues sous le nom de Rhonda, Betty et Martha – et les aurait imprégnées, ajoutant plus à la célèbre couvée barbare d’Australie.

Les détails dégoûtants de la «famille la plus consanguine du monde» ont été révélés après la fin d’un ordre de bâillon sur le procès horrible.

Peu de jeunes sont allés à l’école – mais le couvercle a été arraché du culte tordu quand l’une des filles adolescentes qui ont assisté a dit à un ami: «Ma sœur est enceinte et nous ne savons pas lequel de mes frères est le père».

Les agents chargés du dossier et la police se sont ensuite rendus à la ferme pour inspecter en juin 2012 et ont déclaré avoir trouvé des quartiers d’habitation «très sales et dangereux» et des enfants «sales» et «portant des vêtements sales».

Le clan Colt, composé de 38 membres, a été forcé de vivre dans la misère dans une histoire écœurante d’inceste, de négligence et de pédophilie qui a choqué le monde.

Les enfants ont reçu des pseudonymes nommés par le tribunal pour dissimuler leur identité.

Trois des filles de feu Tim Colt ont été traînées devant les tribunaux, agressées en prison et ostracisées dans les communautés en raison de leurs enfants consanguins – le produit du viol et des relations sexuelles avec leur propre père et leurs frères et sœurs.

16 Le frère et la sœur Charlie et Martha Colt ont dormi dans un « lit conjugal » à l’intérieur d’une des tentes Crédit: News Corp Australia

16 Charlie Colt a initialement fait face à 27 chefs d’accusation mais a été acquitté Crédit: NEWS.COM.AU

16 Betty Colt a été reconnue coupable de quatre chefs d’accusation de parjure, l’un de mentir sous serment et l’autre de pervertir le cours de la justice Crédit: news.com.au

16 Petra Colt (à gauche) avec ses cousins ​​Albert et Karl à l’extérieur d’Albury il y a plus de 15 ans Crédit: news.com.au

16 Martha Colt a été agressée par d’autres détenus pendant sa courte peine de prison Crédit: news.com.au

Tim Colt aurait également été le parent des 13 enfants de sa fille Betty, quatre des descendants de Rhonda et même l’enfant de sa petite-fille Raylene, Kimberly.

Dans un autre procès Colt, le fils de Tim Colt, Roderick, a été reconnu coupable d’avoir violé sa nièce, qui était également sa demi-sœur.

La victime, Petra, était l’enfant biologique de Tim Colt et Betty Colt et a également été agressée par son oncle Frank sur le siège arrière de sa voiture lors d’une visite à la ferme familiale en février 2010, pour laquelle il a été condamné.

Elle a déclaré à la police en 2013 qu’elle n’était jamais allée à l’école, qu’elle n’avait jamais vécu «dans une secte» et que «toutes mes tantes, mes oncles et mes cousins ​​ont tous dormi ensemble».

Martha, la sœur de Betty et Rhonda, qui partageait ouvertement un «lit conjugal» avec son frère Charlie Colt, a donné naissance à cinq enfants.

La couvée était probablement engendrée par Charlie, son propre père Tim et un autre frère, Roderick, a-t-il été révélé de manière révoltante lors de son procès.

Elle a été condamnée à une peine de deux ans de prison après avoir dissimulé la paternité de ses enfants, qui se sont tous avérés être le produit de relations sexuelles avec un parent biologique par des tests ADN.

16 Les horribles révélations de la « ferme d’inceste » familiale ont choqué le monde Crédit: News Corp Australia

16 Raylene Colt est élevée par son frère Joe dans une ferme Crédit: news.com.au

16 Petra Colt (ci-dessus) a été violée par son oncle qui était aussi son demi-frère, car elle avait été engendrée par le propre père de sa mère Betty, Tim Crédit: news.com.au

Martha a donné naissance à trois fils et trois filles, dont une est décédée, entre 1988 et 2006.

Elle a affirmé que les enfants étaient le produit de cinq rencontres occasionnelles, une histoire qu’un juge a qualifiée de «manifestement fausse».

Le tribunal a appris comment la police a intercepté les conversations entre Martha et son frère Charlie débordant de «rires et de plaisanteries sexualisées».

Charlie Colt – qui faisait initialement face à 27 chefs d’accusation – a été déclaré non coupable de deux chefs d’accusation et acquitté, le solde ayant été retiré.

Les deux autres filles de Tim Colt ont également été reconnues coupables de parjure pour avoir tenté de cacher l’identité des pères de leurs enfants.

Betty a été reconnue coupable de quatre chefs d’accusation de parjure, l’un de mentir sous serment et l’autre de détournement du cours de la justice, et emprisonné pendant 14 mois, qui se termine en août.

Rhonda a également reçu une ordonnance de correction intensive de 14 mois pour parjure qui se termine à nouveau en août.

16 Les enfants dormaient dans des tentes sans eau courante, sans toilettes ni électricité Crédit: News Corp Australia

16 L’un des enfants de Betty, Bobby, aujourd’hui âgé de 23 ans, a l’air de plusieurs décennies plus âgé en raison de ses antécédents familiaux incestueux Crédit: news.com.au

16 Martha Colt avec ses fils Albert, Karl et Jed, tout en tenant la petite Nadia Crédit: NEWS.COM.AU

Les tests ADN révélaient que les quatre femmes avaient des enfants dont le père était le père ou le frère de la mère, ou un demi-frère, un oncle, un neveu ou un grand-père.

Sur les 80 chefs d’accusation initialement portés contre huit Colts – y compris l’inceste, les abus sexuels sur enfant, l’indécence contre un enfant et le parjure – beaucoup ont été abandonnés.

Charlie Colt, qui faisait initialement face à 27 chefs d’accusation – a été déclaré non coupable de deux chefs d’accusation et acquitté, le solde ayant été retiré.

Bien que les huit membres de la famille aient été emprisonnés après leur arrestation en 2018, seuls la moitié ont par la suite été condamnés à des peines privatives de liberté.

Les ordonnances de répression étaient restées sur les pratiques de métissage et les interactions sexuelles endémiques de la famille, huit membres de la famille devant les tribunaux.

Trois membres de la famille, Roderick, Martha et Derek Colt, ont déposé des avis d’intention de faire appel en 2020, qui ont tous expiré depuis.

L’horrible histoire familiale liée à l’inceste n’a commencé à émerger qu’il y a près de neuf ans après que les autorités ont découvert près de 40 parents vivant dans des conditions inhumaines dans un camp de brousse.

16 Betty a été violée pour la première fois par son père âgé de 12 ans et a eu 13 enfants par lui Crédit: news.com.au

16 Martha Colt avec ses fils Jed (au centre) et Albert (à droite) Crédit: news.com.au

Ils vivaient parmi un hangar non isolé, de vieilles caravanes et des tentes sur un bloc de brousse de la Nouvelle-Galles du Sud qui a été trouvé en 2012.

Les enfants Colt dormaient dans des tentes sans eau courante, sans toilettes ni électricité, avaient une démarche traînante et ne pouvaient pas parler un anglais intelligible.

Le clan s’est propagé dans des régions reculées de l’Australie après le perquisition de la ferme de NSW.

Beaucoup d’entre eux ont maintenant atteint l’âge adulte et ont montré une nette amélioration de leur hygiène personnelle et de leur santé – mais ils sont toujours éclipsés par les privations de leur enfance.

Certains ont des oreilles basses ou des yeux mal alignés en raison de la consanguinité et ils semblent des décennies plus vieux que leur âge civil.

Le clan autrefois très uni s’est plongé dans la vie moderne en rejoignant les médias sociaux, mais semble tout aussi isolé socialement qu’il l’était sous le contrôle de Tim Colt.

La famille Colt est née en Nouvelle-Zélande avec Tim et June Colt se mariant au milieu des années 1960 avant d’émigrer en Australie.

Il avait été déclaré dans le jugement original de 2013 du président du tribunal pour enfants de NSW, le juge Peter Johnstone, que les Colts descendaient d’un frère et d’une sœur néo-zélandais.

Le couple a eu sept enfants – dont cinq étaient Betty, Charlie, Rhonda, Roderick et Martha.

La famille Colt a voyagé à travers le pays en se produisant dans des hôtels de ville, des festivals et des spectacles country, et a même produit des disques avec des pochettes d’albums mettant en vedette le patriarche et trois enfants.

Un album écœurant était même intitulé une collection de « chansons d’amour » familiales.