Une adolescente a prédit son propre meurtre lorsqu’elle a écrit: « Ils enverront la localisation de mon corps » dans un post Facebook effrayant quelques heures avant sa mort brutale.

Cristiane Carvalho Guimaraes, 17 ans, du Brésil, a nommé ses assassins et a déclaré qu’elle allait être tuée après s’être endettée de 3 000 BRL auprès de trafiquants de drogue locaux.

Elle a écrit: «Je viens ici pour dire au revoir à tout le monde. Je mourrai bientôt.

Le meurtre a eu lieu dans la municipalité d’Itapiranga, dans l’État brésilien d’Amazonas, le 13 février.

Dans un autre article, Cristiane a écrit: « Ils enverront l’emplacement pour que mon corps puisse être retrouvé. »

Un message envoyé le lendemain à partir du profil de la victime, mais apparemment écrit par ses assassins, a révélé l’emplacement exact de son cadavre.

Le message était signé «CV» à la fin, faisant référence au gang criminel «Comando Vermelho».

La police était au courant de la disparition de la jeune fille depuis le 12 février.

Cependant, au moment où les agents l’ont trouvée le lendemain à l’endroit révélé par les assassins, elle avait déjà été tuée.

Sa cause de décès n’a pas été divulguée et on ne sait pas si elle a été abattue, comme elle l’a apparemment prédit dans son message Facebook.

Je viens ici pour dire au revoir à tout le monde. Je mourrai bientôt. Ils enverront l’emplacement pour que mon corps puisse être retrouvé. Cristiane Carvalho Guimarães

Les enquêteurs pensent maintenant que le Comando Vermelho n’a peut-être rien eu à voir avec la mort de l’adolescente et que son véritable tueur a attribué à tort le crime au gang pour tromper les enquêteurs.

Ils pensent également que les précédents messages apparemment publiés par Cristiane ont en fait été également écrits par son assassin.

Les enquêteurs soupçonnent également que deux meurtres commis à proximité le 17 février pourraient être liés à la même affaire.

Les victimes ont été identifiées comme étant Lorival Fonseca Moraes et Antonio Monteiro dos Santos, qui étaient le frère et le beau-frère de l’un des suspects que Cristiane aurait nommés comme ses assassins dans son message prophétique.

Ils ont été retrouvés dans une zone rurale avec des signes qu’ils avaient été exécutés, selon les rapports.

La police pense que les membres du Comando Vermelho sont devenus mécontents de l’attention accrue de la police à laquelle ils ont été soumis suite à leur mention dans le dernier message Facebook de Cristiane.

Ils ont tenté sans succès de retrouver les suspects nommés dans son précédent message et ont fini par tuer les proches de l’un d’eux.

Les enquêteurs soupçonnent qu’il s’agit en fait d’un fémicide et que le motif n’avait rien à voir avec une dette de drogue.

L’enquête policière se poursuit.