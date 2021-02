Une maman HEARTBROKEN lui a révélé les derniers mots de sa fille tragique alors que la jeune femme «dynamique et en bonne santé» est décédée après que les médecins aient manqué une infection mortelle.

La fille d’Ann Forry, Natasha, 29 ans, a déclaré « ne pleure pas maman » avant de mourir dix jours après son premier séjour à l’hôpital avec un kyste hypertrophié à la jambe, pour lequel les médecins l’ont simplement renvoyée chez elle avec des analgésiques.

Le barman « incroyable » de Vancouver, au Canada, a rassuré sa mère lors d’un dernier appel téléphonique émouvant de l’hôpital – mais le lendemain, elle était morte.

Ann a déclaré: «Je suis toujours sous le choc complet. «Elle me manque terriblement. Mon avenir de grand-mère est parti. La voir se marier a disparu, ainsi que tous les autres événements de la vie.

«Ma pauvre fille, je suis tout simplement dévastée.

«Elle était tellement amusante et vibrante, avec tellement d’énergie pour la vie. Comment cela arrive-t-il à un jeune de 29 ans en bonne santé? »

La mère de Natasha s’est entretenue avec The Sun Online alors qu’elle lançait une campagne appelant à une réforme des lois «dépassées» en Colombie-Britannique qui interdisent aux familles qui ont perdu des êtres chers dans des circonstances tout aussi tragiques de poursuivre en dommages-intérêts.

«C’était une fille magnifique à l’intérieur qu’à l’extérieur. Natasha était si sensible et soutenait sa famille et ses amis », a-t-elle déclaré.

«Le nombre de personnes qui ont été touchées par sa perte est extrêmement énorme pour moi. Elle a vécu une vie si remplie et adoré l’aventure.

«Je ne peux pas dire à quel point cette fille était incroyable et j’essaie toujours de faire face à cette perte.

L’ancien directeur du casting de films s’est rendu pour la première fois à l’hôpital le 2 octobre avec un kyste hypertrophié à la jambe qui devait être drainé.

Natasha a reçu des analgésiques et renvoyée chez elle se sentant mieux.

Mais une semaine après sa première visite à l’hôpital, la douleur s’était propagée à son abdomen et les médecins d’un centre sans rendez-vous local l’ont dirigée vers la salle d’urgence de l’hôpital Lions Gate, à Vancouver, avec une appendicite présumée le 9 octobre.

C’était surréaliste quand je suis entré dans la pièce pour voir Natasha. Elle était juste partie. Je suis content de l’avoir vue parce que je savais que son âme ou son esprit étaient partis Ann Forry

Après des tests et des radiographies, Natasha a appris qu’elle avait des ganglions lymphatiques enflés dans l’estomac et a été renvoyée chez elle avec des analgésiques.

Et le lendemain, Natasha terrifiée était de nouveau à l’agonie et pouvait à peine marcher.

La jeune femme, qui avait récemment lancé son propre shampooing sec naturel pour chiens, est retournée à l’hôpital, pour être renvoyée avec plus d’analgésiques.

«C’était l’erreur fatale», a révélé sa mère.

Quelques jours à peine après sa première visite à l’hôpital, elle a été incapable de respirer, a dû être transportée à l’hôpital en ambulance et est décédée plus tard – sa mère disant que ce n’est que maintenant qu’elle sort du choc.

Les rapports d’autopsie ont montré qu’elle était décédée des suites d’une pneumonie causée par une infection à staphylocoque – qui aurait été causée par le kyste sur sa jambe – avec Ann déposant une plainte concernant «l’atrocité» de sa mort.

Comme Ann terrifiée a été rencontrée par des médecins à 7h20 le matin du 12 octobre – Thanksgiving – elle a immédiatement su que ses pires craintes avaient été réalisées – sa fille «belle et sensible» était morte.

«Les infirmières me regardaient toutes en état de choc, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles», a déclaré Ann.

«C’était surréaliste quand je suis entré dans la pièce pour voir Natasha. Elle était juste partie. Je suis content de l’avoir vue parce que je savais que son âme ou son esprit avaient disparu.

«C’était tellement traumatisant. Ses ongles étaient violets et son corps enflé. Je viens juste de sortir du choc quatre mois plus tard.

« Je n’ai pas d’autres enfants, donc je sens que la douleur a été doublée. »

Tragiquement, l’amante des animaux et artiste passionnée avait pu se joindre au petit dîner d’anniversaire de sa mère le 5 octobre où elle était son «moi habituel de s’amuser», a ajouté Ann

Le petit groupe de cinq personnes – y compris le partenaire d’Ann et deux amis – ne soupçonna pas une seconde que quelques jours plus tard, Natasha serait morte.

Sa mère dévastée a déclaré: «Elle avait l’air si bien. Je n’avais jamais imaginé que ce serait la dernière fois que je fêterais un anniversaire avec elle. Je l’ai eue quand j’étais jeune, nous étions donc amis ainsi que mère et fille.

«Le matin du dimanche 11 octobre, Natasha m’a appelé incapable de respirer. C’était juste horrible. Il a fallu 12 minutes à l’ambulance pour venir la chercher, mais c’était comme une éternité.

«Peu de temps après, Natasha a appelé de l’hôpital et quand j’ai commencé à pleurer, elle m’a répondu ‘ne pleure pas maman’. Ce seraient les derniers mots de ma fille.

Natasha a été transportée d’urgence dans une salle de traitement d’urgence, et quand Ann est arrivée à l’hôpital, elle pouvait voir sa fille à travers le verre.

« Natasha a regardé mon chemin et j’ai fait un signe en forme de cœur » Je t’aime « avec mes mains, avant de me mettre en tenue de protection pour que je puisse aller la voir », a expliqué sa mère.

«Elle avait vraiment du mal à respirer mais je ne paniquais pas à ce moment-là. Je ne sais pas si c’était juste un choc.

«Je n’avais jamais imaginé que c’était la dernière fois que je verrais ma fille vivante. Je n’avais aucune idée du grave danger dans lequel elle était.

Au fur et à mesure que les choses se détérioraient, Natasha a été transportée d’urgence aux soins intensifs, où elle a été mise sous respirateur avec un Covid-19 présumé – mais a ensuite été testée négative – et a été dialysée.

Ann a déclaré au Sun Online: «Je ne comprenais pas comment elle aurait pu être renvoyée chez elle autant de fois. C’est une honte.

«Mais j’avais toute confiance en l’hôpital et les infirmières me disaient qu’elles avaient vu des miracles se produire.

«C’était tellement surréaliste. Ils n’arrêtaient pas de me dire «votre fille est vraiment malade» mais ils ne pouvaient pas me dire ce qui n’allait pas avec elle.

«Ils m’ont dit de rentrer chez moi car nous étions pour un marathon.»

C’était le cauchemar de tous les parents Ann Forry

Mais la prochaine Ann entendue par les médecins fut un coup de téléphone le matin de Thanksgiving lui disant de se rendre à l’hôpital.

Natasha avait été emmenée pour une intervention chirurgicale après que les médecins eurent découvert que sa jambe devenait violette.

«C’était le cauchemar de tous les parents», a révélé Ann.

«C’était une route horrible. Je ne pouvais penser qu’à trois scénarios. Elle a une maladie carnivore et ils ont dû l’amputer; elle a eu une mauvaise réaction à la chirurgie et est en état de mort cérébrale et nous devons prendre une décision concernant sa vie; ou elle est décédée.

RÉFORME DU DROIT DE LA MORT INCORRECT – C’EST QUOI? La mère de Natasha, Ann Forry, fait partie des familles endeuillées qui ont lancé une campagne percutante exigeant un changement des lois d’indemnisation pour les horribles accidents mortels. Les familles se sont associées à la BC Wrongful Death Law Reform Society pour exhorter le gouvernement de la Colombie-Britannique à réformer la loi «désuète». En vertu de la Family Compensation Act de la province canadienne, seuls les salariés ayant des personnes à charge peuvent intenter une action en dommages-intérêts en cas d’accident mortel ou en cas de questions sur leur décès. Cela signifie que leurs proches sont considérés comme «sans valeur» aux yeux de la loi, affirment les familles, et ils n’ont pas le droit d’obtenir des réponses sur leur décès ou toute compensation. Quatre mois après la mort de Natasha, sa mère cinéaste a créé une vidéo sur les réseaux sociaux, avec l’aide du réalisateur Joe Lafleur, faisant campagne pour une réforme juridique. Mme Forry s’est associée à des familles, notamment les mères de Chelsea James, 23 ans, qui a été écrasée après être tombée à travers une porte défectueuse dans un bus de fête, et Amir Sedghi, 26 ans, qui a été tué dans un accident d’avion en 2019. La mère de Chelsea, Shelly, a déclaré: «C’était complètement évitable. J’ai essayé de poursuivre mais je n’ai pas pu. Non seulement vous devez subir la mort et la perte injustifiées de votre enfant, ce qui est énorme, mais vous devez aussi souffrir qu’il n’y a pas de responsabilité et que c’est faux. La mère de la tragique Amir, Marzieh Beihaghi, est désireuse de changer après le «cauchemar» de la mort de son fils. L’homme de 26 ans était en mission pour consigner les incendies de forêt en Colombie-Britannique avec son patron lorsque le petit avion Cessna est tombé après une panne de moteur, tuant les deux d’entre eux et le pilote. «Sa mort a été le pire cauchemar de toutes les mères», a déclaré sa mère du musicien talentueux et écologiste passionné. «Nous ressentons la perte d’Amir chaque jour. Ce n’est qu’après sa mort que nous avons été encore plus choqués d’apprendre que mon fils n’avait aucune «valeur» en vertu des lois sur la mort injustifiée de la Colombie-Britannique. « «En Colombie-Britannique, le défunt doit avoir un revenu et des personnes à charge pour que sa famille ait accès à la justice et à une indemnisation adéquate.» Les militants affirment que les lois ont également un impact disproportionné sur les personnes handicapées, les personnes âgées et les enfants lorsqu’elles sont tuées par «l’insouciance et le mal d’autrui». LA RÉPONSE DU GOUVERNEMENT Le ministère du Procureur général a déclaré au Sun: «Nous comprenons l’injustice du problème et l’importance de le régler. Notre objectif est d’examiner cette question dans le cadre du mandat de ce gouvernement. «Nous comprenons parfaitement le chagrin et la colère et la nécessité de reconnaître ce qui est arrivé à Natasha et aux personnes qui se trouvent dans une situation similaire. «C’est pourquoi nous croyons en la nécessité d’une réforme dans ce domaine, et le ministère y répondra au cours de ce mandat de gouvernement. «Le procureur général a récemment eu un appel avec Ann Forry pour discuter de la question.» En savoir plus sur la campagne sur InTheirName.ca

Vancouver Coastal Health a publié une déclaration en réponse à la mort de Natasha Forry.

«Il s’agit d’une situation tragique, et nous partageons nos plus sincères condoléances avec la famille et les proches», a déclaré l’autorité sanitaire.

« Nous avons effectué un examen pour examiner les circonstances et nos processus de prise en charge de ce patient, et nous utiliserons ces résultats pour améliorer les soins. »

Mais la mère de Natasha pense qu’elle s’est vu refuser le droit à une enquête approfondie et à la justice pour la mort de sa fille en raison de la législation locale.

«C’est toujours très accablant pour moi», a ajouté Ann.

«Cela fait maintenant quatre mois que la mort soudaine et tragique de ma fille s’est écoulée. C’est vraiment horrible, car je dois vivre le chagrin encore et encore et me battre pour la justice.

«Je n’ai appris qu’après sa mort qu’à moins que Natasha n’ait une hypothèque et des enfants, il n’y a pas de dommages-intérêts ni de recours en justice en Colombie-Britannique.

«J’essaie de prendre mon chagrin et de créer une prise de conscience et je pense que la seule façon de faire une différence est d’éduquer le public sur la mort injustifiée.

«Cela affecte tout le monde parce que vous ne savez pas qui sera le prochain à rejoindre ce groupe malheureux de personnes souffrant de cette douleur.»