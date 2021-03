Une filiale de Huawei de retour devant un tribunal canadien dans une affaire d’extradition aux États-Unis

L’avocat de la défense Frank Addario a demandé au tribunal d’admettre des preuves selon lesquelles il pensait que les responsables de la HSBC étaient au courant du lien de Huawei avec Skycom et une autre société appelée Canicula Holdings Inc.

Meng a assisté à l’audience portant un masque et un bracelet à la cheville. Elle a suivi la procédure avec un interprète tout en lisant des documents sur ses genoux et en prenant des gorgées d’eau.

Plus tard ce mois-ci, les avocats de Meng allégueront que la procédure a été abusée, affirmant que des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada ont détenu et interrogé Meng sans avocat, confisqué ses appareils électroniques et l’ont forcée à entrer les codes d’accès pour son arrestation officielle.

L’arrestation de Meng a détérioré les relations entre le Canada et la Chine. En représailles apparentes, la Chine a arrêté l’ancien diplomate canadien Michael Kovrig et l’entrepreneur canadien Michael Spavor. La Chine a également imposé des restrictions à plusieurs exportations canadiennes vers la Chine, y compris l’huile de canola. La Chine a également imposé la peine de mort à quatre Canadiens reconnus coupables de trafic de drogue. Kovrig et Spavor restent emprisonnés. Meng est toujours sous caution à Vancouver et vit dans un manoir.