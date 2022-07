Une « figure de proue » des vidéos de recrutement de l’EI condamnée à la prison à vie aux États-Unis | Nouvelles américaines

Un homme qui a aidé l’État islamique en racontant des vidéos de recrutement a été condamné à la prison à vie aux États-Unis.

Mohammed Khalifa, né en Arabie saoudite, a été décrit par le ministère américain de la Justice comme une “figure de proue” de l’unité médiatique anglophone du groupe terroriste.

Les procureurs ont déclaré que l’unité avait produit des vidéos telles que celles montrant les décapitations de travailleurs humanitaires et de journalistes occidentaux, dont les Britanniques Alan Henning et David Haines.

Un communiqué du ministère américain de la Justice a déclaré que Khalifa, un citoyen canadien, avait fourni la narration et la traduction d’environ 15 vidéos créées et distribuées par l’EI.

“Les productions racontées par Khalifa incluent deux des vidéos de propagande les plus influentes et exceptionnellement violentes de l’Etat islamique, Flames of War : Fighting Has Just Begun et Flames of War II : Jusqu’à la dernière heure.

“Les vidéos présentent des représentations glamour de l’Etat islamique et de ses combattants ainsi que des scènes de violence, y compris des représentations de prisonniers non armés exécutés, des images d’attaques et de combats de l’Etat islamique et des représentations d’attaques de l’Etat islamique aux États-Unis.”

Khalifa, 38 ans, a été capturé en janvier 2019 par les Forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis, à la suite d’un échange de tirs en Syrie où il lançait des grenades.