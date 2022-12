Une figure de l’opposition biélorusse renvoyée en prison après une opération

Alexander Kolesnikov a pu rendre visite à sa fille pendant environ 10 minutes et l’a trouvée faible mais “son humeur est bonne et elle a même essayé de sourire”, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Elle a été condamnée en septembre 2021 pour complot en vue de prendre le pouvoir, création d’une organisation extrémiste et appel à une action menaçant la sécurité de l’État.

La Biélorussie a été secouée par des manifestations massives après la réélection contestée de Loukachenko en août 2020, que l’opposition et l’Occident ont dénoncée comme une imposture truquée. Les autorités ont répondu aux manifestations par une répression massive qui a vu plus de 35 000 personnes arrêtées et des milliers battues par la police.