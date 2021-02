Une feuille de calcul de la censure chinoise montre le bilan humain

Les voix et les médias de tendance libérale ont été parmi les premiers à être réduits au silence. Ensuite, les plates-formes Internet elles-mêmes – les versions chinoises de Twitter et YouTube, entre autres – ont été punies pour ce qu’elles permettaient.

En lisant la liste, il devient clair à quel point M. Xi et son gouvernement ont apprivoisé Internet chinois. Les gens pensaient autrefois qu’Internet était incontrôlable, même en Chine. Mais M. Xi voit depuis longtemps Internet à la fois comme une menace à contenir et comme un outil pour guider l’opinion publique.

Les médias d’État chinois les qualifiaient de héros, mais certaines personnes avaient des questions. L’un d’eux, un ancien journaliste, a demandé si d’autres étaient morts, une question d’un vif intérêt tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Selon l’avis auquel le tableur se réfère, l’ancien journaliste a été accusé d’avoir provoqué des querelles et provoqué des troubles – une accusation courante des autorités contre ceux qui s’expriment – et risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

«Je savais qu’il y avait des crimes de langage en Chine, mais je n’ai jamais pensé que c’était si grave», a déclaré M. Wang en août. sur son compte Twitter , où il écrit en anglais et en chinois. Il a écrit qu’il était devenu déprimé après avoir lu plus de 1 000 verdicts.

Désormais, les sociétés Internet chinoises se vantent de leur capacité à contrôler le contenu. Les internautes nationalistes rapportent des discours qu’ils jugent offensants. Sur les sept personnes accusées d’avoir insulté les héros et les martyrs, six ont été dénoncées par d’autres utilisateurs, selon les avis de police. À certains égards, Internet chinois se contrôle lui-même.

La police chinoise, qui est largement détestée pour ses larges pouvoirs d’enfermer les gens indéfiniment, en est de grands bénéficiaires. Selon la feuille de calcul, des personnes ont été arrêtées pour avoir qualifié les policiers de «chiens», de «bandits» et de «bâtards». La plupart sont enfermés pendant seulement quelques jours, mais un homme La province du Liaoning a été condamnée à 10 mois de prison pour avoir écrit cinq articles offensants sur sa chronologie WeChat.

Les pétitionnaires sont parmi ceux qui souffrent le plus. Dans un cas sur la feuille de calcul, une femme de la province du Sichuan dont le fils est décédé subitement à l’école et dont le mari s’est suicidé a été condamnée à trois ans de prison pour des accusations qui incluaient la diffusion de fausses informations. Le verdict a répertorié les titres de 10 articles qu’elle a publiés et les pages vues qu’ils ont recueillies. Les plus ont eu 1615 pages vues, tandis que le moins n’en a eu que 18.

Les éléments les plus déprimants sont peut-être ceux concernant des personnes qui ont été punies pour ce qu’elles ont dit à propos de la pandémie de Covid-19. En tête de liste se trouve le Dr Li Wenliang, qui a été réprimandé le 1er janvier 2020, avec sept autres personnes pour avoir tenté d’avertir le pays du coronavirus. Il est décédé au début de février de l’année dernière du virus et est maintenant dans les mémoires comme le dénonciateur qui a tenté d’avertir le monde de l’épidémie de coronavirus. Mais la feuille de calcul répertorie 587 autres cas.