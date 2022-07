Une fête pour Penny alors que la course à la direction des conservateurs se réchauffe

“Cela ressemblait plus à une fête de la victoire qu’à une simple autre boisson de Westminster”, a déclaré un participant au rassemblement du jardin mercredi soir. Toujours bouillonnante depuis le lancement de sa campagne de Premier ministre plus tôt dans la journée, Penny Mordaunt a dégusté un verre de pétillant tout en discutant avec des partisans et en posant pour des photos.

Elle assistait à une soirée estivale sur le thème du meilleur de la Grande-Bretagne organisée par la Team Lewis Foundation dans le College Garden de l’abbaye de Westminster. Les fêtards ont également posé avec des personnes déguisées en Peter Rabbit et Paddington Bear. Mais l’invité vedette était le candidat à la direction des conservateurs.

Elle avait des raisons de célébrer: elle est passée du statut de cheval noir du concours à une confortable deuxième place derrière l’ancien chancelier Rishi Sunak dans la course pour remplacer Boris Johnson.

Alors que l’ancien secrétaire à la Défense se déplaçait parmi les invités, les températures élevées correspondaient au drame politique élevé. “C’était plein de types de relations publiques”, a déclaré le même personnage, notant un retour aux antécédents de Mordaunt travaillant dans la société de relations publiques Hanovre, avant qu’elle ne commence sa carrière en politique de première ligne.

Mais il y avait aussi des personnalités du monde des affaires et de nombreux partisans du député parmi les assistants passés et présents.

Mordaunt est arrivé deuxième lors d’un vote des députés conservateurs mercredi, poussant Liz Truss, l’une des premières favorites, à la troisième place et talonnant le favori, Sunak.

Ce n’est encore que la première étape du combat – le concours du parti parlementaire – ensuite viendra l’adhésion plus large au parti conservateur.

Jeudi matin, le sentiment de triomphe avait cédé la place à des efforts de campagne redoublés avant un nouveau vote, ce qui a encore renforcé sa position de deuxième place.

Alors qu’ils planifiaient les prochaines étapes, le long été chaud de 2019 était dans l’esprit des assistants – la dernière fois que des températures record se sont heurtées à une campagne pour un nouveau chef conservateur. C’était censé être le premier été «normal» pour les initiés de Westminster depuis des années: avec «de véritables vacances sanglantes» sans restrictions de Covid et des concours de leadership – a déclaré un conseiller spécial sur la campagne électorale L’indépendant.

Certains hauts fonctionnaires se sentaient démobilisés après la pression incessante de Partygate. L’un d’entre eux s’est même fait surprendre par le système d’arrosage de Whitehall Gardens, mais a décidé de se laisser arroser par l’eau fraîche, offrant un petit sourire aux passants.

Mais avec les enjeux toujours extrêmement élevés pour la semaine prochaine, l’accent reste mis sur la course entre le deuxième et le troisième pour voir quels deux noms apparaîtront sur le bulletin de vote pour les membres du Parti conservateur.

La dernière fois, c’était un combat entre Michael Gove et Jeremy Hunt. Gove a perdu, mais son expérience dans la course peut s’avérer importante: peut-être, a déclaré un ancien stratège électoral conservateur, qu’il joue à nouveau un rôle crucial dans la conduite du soutien vers un vainqueur ultime.

Jusqu’à présent, il a fait campagne efficacement pour le relatif inconnu, Kemi Badenoch. Et, comme les résultats de Badenoch l’ont montré jeudi après-midi, elle a dépassé les attentes de certains députés. Son décompte de 49 votes signifie qu’encore plus dépendra de la façon dont les votes se diviseront à nouveau avant le vote de lundi soir.

L’équipe de Liz Truss espère qu’une droite divisée du parti finira par se masser autour de sa campagne, tirant le soutien des camps de Badenoch et de Suella Braverman afin de l’amener vers la barre des 120 voix.

Pourtant, c’est une colline mathématique, sinon une montagne, à gravir pour y arriver à partir de 64. Avec les votes de Braverman à 27 et Badenoch à 49, Truss – un ancien restant et ministre de longue date – aurait besoin de la part du lion ( 56) de leurs bailleurs de fonds, dont beaucoup voudront peut-être un nouveau Brexiteer.

Pendant ce temps, les partisans de Tom Tugendhat pourraient fuir vers les camps de Sunak ou de Mordaunt. Certains partisans s’attendent à ce que la plus grande part revienne à Mordaunt, plutôt qu’à l’ancien chancelier de Johnson.

Dans l’ensemble, les favoris pour les deux derniers restent Mordaunt et Sunak qui ont respectivement recueilli 83 et 101 votes de députés jeudi après-midi. Les votes peuvent, bien sûr, baisser aussi bien qu’augmenter.

S’il y a une mauvaise performance dans les débats télévisés, les députés conservateurs aux majorités minces qui craignent leurs chances aux prochaines élections générales pourraient changer d’allégeance.

Avec les coupes de champagne rangées pour l’instant, l’issue est encore très inconnue.

“Il reste encore beaucoup à jouer”, a déclaré un supporter de Badenoch.