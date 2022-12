Une fête de Noël à New York qui commence à 9 heures du matin

Le 9 am Banger – une soirée dansante avec des DJ et quelques heures de boissons gratuites – est devenu une institution new-yorkaise improbable ces dernières années, flottant d’un endroit à l’autre à travers la ville et attirant une foule jeune qui apprécie apparemment la nouveauté d’un matin sauvage sur la ville.

“On est tous allés à des soirées le soir”, raconte Jonathan Espinal, 33 ans, l’un des organisateurs. « Nous sommes tous allés à des brunchs bien arrosés. Mais tout le monde ne s’est pas levé tôt le matin pour faire la fête.

Seize cents fêtards ont assisté à The Banger Before Christmas, qui était le plus grand à ce jour, selon M. Espinal. C’était la septième fête de 9 heures que lui et ses amis avaient organisée cette année.

L’idée a commencé modestement en 2015, en tant que réunion pré-SantaCon, dans un appartement de Washington Heights, mais s’est rapidement transformée en quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Et tandis que SantaCon est souvent un événement en grande partie blanc, le 9 am Banger attire principalement des fêtards noirs et latinos.