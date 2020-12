La police a dispersé un énorme groupe de 400 personnes dans un château loué sur Airbnb à Long Island, New York.

Les voisins, ainsi que le propriétaire qui ne se trouvait pas sur la propriété de 10 acres à l’époque, ont appelé la police du comté de Suffolk pour signaler la masse de voitures et de personnes se dirigeant vers la maison de luxe de Brookhaven aux petites heures du lundi matin.

Les agents sont arrivés au château à 12 h 25 pour interrompre le rassemblement illégal, les règlements de Covid limitant actuellement les groupes à un maximum de 10 personnes.

Les officiers sont arrivés au château, qui était autrefois évalué à près de 2 millions de dollars, à 12 h 25 pour interrompre l’énorme fête

La réglementation Covid limite actuellement les groupes à un maximum de 10 personnes à New York, avec une augmentation des infections dans la région

La liste Airbnb indique que seulement huit personnes peuvent rester dans la propriété de 5000 pieds, qui appartenait autrefois au rappeur et DJ Kid Panic des années 1990 et se trouve au bout d’une impasse.

L’hôte de la fête avait réservé le manoir de quatre chambres via l’application de location Airbnb et le propriétaire coopère avec les autorités.

Le propriétaire a déclaré qu’il avait rendu les règlements Covid très clairs pour l’invité qui serait originaire du New Jersey.

La police a passé quatre heures à chasser les invités et a déclaré que certains arrivaient toujours dans leur voiture lorsque les agents tentaient de mettre fin à la fête.

Le manoir était autrefois sur le marché pour près de 2 millions de dollars, mais a été plus récemment évalué à 1,1 million de dollars.

Une enquête a été ouverte et les responsables ont déclaré qu’ils avaient l’intention de porter plainte lorsqu’ils identifieront les responsables.

L’hôte fait face à une accusation de nuisance pour violation de la loi sur la santé publique et à une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 $.

La voisine Judy Bird a déclaré que le propriétaire avait été très strict à propos des clients louant sa propriété cet été et avait installé des caméras de sécurité afin qu’il puisse vérifier le nombre de personnes présentes.

Le château a été construit en 1990 et a déjà figuré dans des vidéos musicales et à la télévision et est apparu une fois sur It’s Me or the Dog d’Animal Planet.

Le manoir appartenait autrefois au rappeur et DJ Kid Panic (photo) et a été construit en 1990

Stuart Cameron, chef de la police du comté de Suffolk, a déclaré à Long Island Press: « Il ne fait aucun doute qu’un événement comme celui-ci est un problème de santé publique.

« Le département s’est engagé à prendre des mesures coercitives à ce sujet, à localiser la partie responsable et à s’assurer qu’elle est tenue responsable. »

Le directeur de Cameron et du comté de Suffolk, Steve Bellone, a critiqué les organisateurs pour avoir mis en danger la santé de nombreuses personnes.

Il a déclaré: « Nous avons travaillé trop dur, nous avons trop surmonté, pour permettre à des individus vraiment égoïstes et imprudents de vraiment retarder nos efforts pour continuer à protéger la santé des gens. »