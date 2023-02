Une «fermeture prolongée» attendue après un accident mortel en Arizona et une fuite

TUCSON, Arizona (AP) – Une partie de l’Interstate 10 traversant l’Arizona reste fermée à l’extérieur de Tucson mercredi matin, un jour après qu’un accident mortel a provoqué une fuite de matières dangereuses et forcé des évacuations à proximité.

Les résidents à moins d’un demi-mile (800 mètres) de l’accident sur la I-10 au sud-est du centre-ville de Tucson ont reçu l’ordre de partir, et ceux à moins de 3 miles (4,8 kilomètres) ont reçu l’ordre de s’abriter sur place après qu’il a été déterminé que de l’acide nitrique liquide fuyait. le camion-tracteur tirant une remorque, a déclaré le ministère de la Sécurité publique de l’Arizona.

Un ordre d’abri sur place d’un mile (1,6 kilomètre) a été levé mardi soir, mais les responsables l’ont rétabli tôt mercredi matin, affirmant qu’un gazage s’est produit alors que les équipages tentaient de retirer la charge et ont ensuite élargi le périmètre. Les habitants de la région ont été invités à éteindre les appareils de chauffage et les systèmes de climatisation qui amènent de l’air extérieur. La zone sera surveillée pour évaluer la nécessité d’éventuelles modifications de ces ordres, ont déclaré des responsables, notant que ceux qui ont évacué devraient s’attendre à être déplacés jusqu’à midi.

Les conditions météorologiques ont temporairement entravé les efforts de récupération et d’atténuation des matières dangereuses pendant la nuit. Mais les responsables ont déclaré mercredi matin que le matériel avait été retiré du camion et que les équipages utilisaient de la terre pour atténuer les dégagements gazeux supplémentaires.

Le chauffeur du camion a été tué, a indiqué le département, mais peu d’autres détails ont été publiés.

L’agence a averti les automobilistes de la région de Tucson qu’ils devraient anticiper les impacts sur leur trajet du mercredi matin dans et autour de la I-10.

“Ce sera une fermeture prolongée”, a-t-il déclaré dans un tweet mardi soir.

Le parc technique de l’Université d’Arizona faisait partie des zones évacuées. Certains écoliers de Rita Ranch faisaient partie de ceux qui se sont réfugiés sur place, a rapporté l’Arizona Daily Star. Mercredi, les autorités ont annulé les cours dans plusieurs écoles voisines.

L’acide nitrique est utilisé pour fabriquer du nitrate d’ammonium pour les engrais et dans la fabrication de plastiques et de colorants.

Le site Web des Centers for Disease Control and Prevention indique que l’acide nitrique est un liquide incolore très corrosif avec des vapeurs jaunes ou rouges et peut provoquer une odeur âcre.

Il dit que l’exposition à l’acide nitrique peut irriter les yeux, la peau et les muqueuses. Selon le dosage, il peut également provoquer un œdème pulmonaire retardé, une pneumonite, une bronchite et une érosion dentaire.

Cet accident dangereux survient alors que les habitants de l’Ohio continuent de s’inquiéter de la libération de produits chimiques toxiques à bord d’un train de marchandises qui a déraillé le 3 février et laissé 50 wagons dans un fouillis mutilé. Il n’y a pas eu de blessés, mais les autorités ont par la suite ordonné l’évacuation de la zone immédiate. Les résidents s’inquiètent des effets potentiels sur la santé de l’épave.

The Associated Press