Une fermeture du gouvernement va-t-elle nuire à vos investissements ?

Si cela se produit, toutes les activités gouvernementales « non essentielles » s’arrêteront, avec quelque 4 millions d’employés fédéraux renonçant à leur salaire jusqu’à la fin de la fermeture. Les services gouvernementaux jugés essentiels, dont beaucoup liés à la sécurité publique et aux programmes obligatoires tels que les prestations de Medicare, de sécurité sociale et des anciens combattants, resteront en place.

La principale raison pour laquelle les experts financiers ne s’inquiètent pas d’une fermeture est que les marchés ont déjà été dans cette situation et en sont sortis indemnes.

Depuis 1975, il y a eu 21 fermetures du gouvernement, qui ont duré 8 jours en moyenne. La plus récente, qui a débuté fin 2018 et s’est étendue jusqu’en 2019, a duré 34 jours.

« Si vous regardez tous ces arrêts et prenez un rendement moyen, [the S&P 500 is] effectivement positif, 0,1%. Essentiellement stable », déclare Brian Levitt, stratège des marchés mondiaux chez Invesco. En termes simples : « Historiquement, les fermetures de gouvernements n’ont pas eu d’impact sur les marchés. »

Selon Mayfield, l’une des raisons de l’attitude houleuse des investisseurs est qu’ils savent que toute perturbation économique est temporaire. Même si les employés du gouvernement ne voient pas leur salaire en cas de fermeture, ils reçoivent des arriérés de salaire lorsque les choses reprennent. « Cela change simplement les choses dans le temps plutôt que de perturber l’économie de façon permanente », dit-il.

Une autre raison est que les arrêts ont tendance à être de courte durée. « Il n’y a pas de gagnant. Les deux parties sont blâmées », déclare Mayfield. « Donc, ils sont généralement résolus assez rapidement. »

Cela ne veut pas dire que les marchés ne pourraient pas devenir nerveux si le gouvernement décidait d’une fermeture plus prolongée. « L’incertitude politique crée souvent de la volatilité sur les marchés », explique Levitt. Après tout, les agences de notation ont invoqué la polarisation politique parmi les législateurs pour justifier la dégradation de la cote de crédit du gouvernement américain.

Mais tout mouvement majeur du marché dans les mois à venir aura plus à voir avec les données économiques qu’avec ce que font les politiciens, dit Levitt.

« Ces événements à Washington ont tendance à ne pas faire bouger les marchés autant qu’on le pense », dit-il. « Ce que le marché regarde, c’est : « les choses iront-elles mieux au cours des prochains mois ? » Et ce que cela signifie en grande partie à l’heure actuelle, c’est : « La situation de l’inflation est-elle meilleure ? »

De ce côté-là, personne ne le sait vraiment. Mais il serait sage d’éviter de laisser les fluctuations à court terme du marché perturber votre stratégie de portefeuille, explique Levitt.

« Bien qu’elles soient troublantes, les inquiétudes concernant les fermetures ne devraient pas modifier les plans d’investissement à long terme des investisseurs », a-t-il écrit dans une note récente. « Ce n’est pas la première fermeture du gouvernement, et ce n’est probablement pas la dernière. »

