Une fermeture du gouvernement américain pourrait avoir un impact négatif sur son crédit, prévient Moody’s | Actualités économiques et commerciales

Une fermeture du gouvernement américain aurait un impact négatif sur le crédit du pays, a prévenu l’agence de notation Moody’s, un mois après que Fitch a dégradé la note des États-Unis d’un cran en raison d’une crise du plafond de la dette.

Les services du gouvernement américain seraient perturbés et des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux seraient mis au chômage technique sans salaire si le Congrès ne parvenait pas à fournir des fonds pour l’exercice budgétaire commençant le 1er octobre.

Un éventuel arrêt serait une preuve supplémentaire de la façon dont la polarisation politique à Washington affaiblit la politique budgétaire à un moment où les pressions s’accentuent sur l’accessibilité de la dette publique américaine en raison de la hausse des taux d’intérêt, a déclaré lundi à Reuters l’analyste de Moody’s, William Foster.

« S’il n’y a pas de réponse efficace en matière de politique budgétaire pour tenter de compenser ces pressions… alors il est probable que cela ait un impact de plus en plus négatif sur le profil de crédit », a déclaré Foster. « Et cela pourrait conduire à des perspectives négatives, voire à une dégradation à un moment donné, si ces pressions ne sont pas prises en compte. »

Moody’s attribue au gouvernement américain une note « Aaa » avec une perspective stable – la solvabilité la plus élevée qu’elle attribue aux emprunteurs. C’est la dernière grande agence à obtenir une telle notation après que Fitch a abaissé d’un cran la note triple A du gouvernement américain en août à AA+ – la même note attribuée par S&P Global en 2011.

Une note de crédit inférieure signifie que les États-Unis peuvent sembler moins solvables et devoir payer des taux d’intérêt plus élevés sur leur dette.

La politique budgétaire américaine « moins robuste »

« La politique budgétaire est moins robuste aux Etats-Unis que dans de nombreux pays notés Aaa et une nouvelle fermeture serait une preuve supplémentaire de cette faiblesse », a déclaré Moody’s dans un communiqué.

L’impact économique d’une fermeture serait probablement limité et de courte durée, l’impact économique le plus direct étant causé par une baisse des dépenses publiques. Bien entendu, plus la fermeture durera longtemps, plus son impact sera négatif sur l’économie dans son ensemble, a déclaré Moody’s.

Le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack, a averti lundi qu’une fermeture du gouvernement risquait de mettre en péril l’assistance nutritionnelle pour près de 7 millions de femmes et d’enfants à faible revenu qui dépendent des allocations.

Vilsack a déclaré que certains avantages pourraient être affectés d’ici quelques jours ou semaines si le Congrès ne parvient pas à financer l’année fiscale commençant dimanche.

Jusqu’à présent, le Congrès n’a réussi à adopter aucun projet de loi de dépenses pour financer les programmes des agences fédérales au cours de l’exercice commençant le 1er octobre, sur fond de querelle au sein du Parti républicain.

La fermeture n’affecterait pas le paiement de la dette publique, mais elle interviendrait quelques mois seulement après que la politique de la corde raide autour du plafond de la dette américaine ait menacé de provoquer un défaut de paiement de la dette souveraine américaine.

Cette crise, même si elle a finalement été résolue avant tout non-paiement de la dette, a été un facteur majeur qui a conduit Fitch à abaisser d’un cran la note des États-Unis le mois dernier.

« Dans cet environnement de taux d’intérêt plus élevés et de pressions croissantes sur le front de l’accessibilité de la dette, il est d’autant plus important que la politique budgétaire puisse réagir », a déclaré Foster chez Moody’s.

« Et cela semble de plus en plus difficile en raison de choses comme la fermeture du gouvernement et la fin de l’épisode du plafond de la dette, car il s’agit d’une dynamique politique tellement polarisée à Washington. »