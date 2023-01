Une ferme tchèque va abattre 220 000 poulets dans la plus grande épidémie de grippe aviaire du pays

Les autorités tchèques se préparent à abattre jusqu’à 220 000 poules dans un élevage de volailles de l’ouest du pays après la découverte de la grippe aviaire la semaine dernière, la plus importante épidémie à ce jour.

La grippe aviaire a été signalée vendredi dernier dans la ferme située à 150 km à l’ouest de Prague, qui peut abriter jusqu’à 750 000 poulets, après une augmentation des décès dans l’un des trois halls.

L’administration vétérinaire d’État de la République tchèque (SVS) a déclaré mardi que puisque les contrôles n’ont révélé l’infection que dans l’une des salles, la majorité du troupeau pourrait être épargnée.

“Toute (la population de) la salle devra être abattue”, a déclaré Petr Majer, porte-parole du SVS.

Les infections surviennent alors que les pays tentent de limiter la propagation. Depuis novembre, les autorités tchèques ont exigé des fermes avicoles qu’elles gardent leurs troupeaux à l’intérieur.

Mardi, un autre cas de grippe aviaire a été signalé dans une ferme à 68 km au sud de Prague, où 12 000 poulets et 1 000 dindes seront abattus, a rapporté l’agence de presse CTK.

La grippe aviaire exerce une pression sur les prix alimentaires déjà élevés et déclenche des restrictions commerciales de la part des pays importateurs de volaille.

Un nombre record de poulets, de dindes et d’autres oiseaux sont morts lors d’épidémies aux États-Unis et en Europe, et le virus se propage en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie.

Le virus peut être transmis aux humains en contact avec la volaille, mais les experts disent que le risque pour la santé humaine est faible.