Une ferme tchèque abat 750 000 poules alors que la grippe aviaire se propage

Une ferme en Tchéquie a reçu l’ordre d’abattre 750 000 poules.

Cela survient alors que l’Europe lutte pour contenir une importante épidémie de grippe aviaire.

Les prix des œufs sont susceptibles d’augmenter en raison de l’abattage à la ferme de Brod nad Tichou.

Une ferme tchèque a reçu l’ordre d’abattre 750 000 poules – 15 pour cent du total du pays – alors que l’Europe lutte pour contenir sa pire épidémie de grippe aviaire de tous les temps, ont annoncé mercredi les autorités.

La ferme avicole du village occidental de Brod nad Tichou est l’une des plus grandes de République tchèque, a déclaré à l’AFP Gabriela Dlouha de l’Union tchéco-morave des éleveurs de volailles.

Ces dernières semaines, plus d’une douzaine d’exploitations agricoles tchèques ont également été touchées par un virus qui a fait des ravages dans les exploitations agricoles de toute l’UE.

“La situation est très grave. Dix nouveaux foyers ont été annoncés en République tchèque rien qu’en décembre [and] le rythme ne cesse de s’accélérer”, a déclaré l’administration vétérinaire d’État SVS dans un communiqué.

Le SVS a déjà enregistré quatre nouveaux foyers cette année, et les prix des œufs devraient augmenter en raison de l’abattage à Brod nad Tichou, a déclaré Dlouha.

Les agriculteurs tchèques avaient déjà reçu l’ordre le mois dernier de garder les volailles à l’intérieur pour tenter d’endiguer la propagation de la souche hautement pathogène de la grippe aviaire H5N1, qui est potentiellement transmissible à l’homme.

Les autorités sanitaires européennes ont averti le mois dernier que le continent avait connu l’épidémie “la plus dévastatrice” de la maladie l’année dernière, lorsque des millions d’oiseaux ont dû être tués.

Quelque 2 500 foyers ont été détectés dans des élevages de 37 pays européens entre octobre 2021 et septembre 2022, entraînant l’abattage d’environ 50 millions d’oiseaux.

Les autorités sanitaires étudient la possibilité d’utiliser des vaccins pour stopper la propagation du virus.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déclaré que le risque d’infection chez l’homme était faible et “faible à moyen” pour les personnes travaillant en contact avec des oiseaux et de la volaille.