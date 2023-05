Une ferme de stockage d’énergie pourrait remplacer la centrale électrique au charbon d’Hawaï

HONOLULU (AP) – Une ferme de stockage d’énergie pourrait remplacer la dernière centrale électrique au charbon d’Hawaï qui a fermé en 2022 après 30 ans.

La centrale au charbon d’AES Corporation produisait jusqu’à un cinquième de l’électricité d’Oahu, l’île la plus peuplée de l’État. Le mettre hors ligne signifiait la fin des 1,5 million de tonnes métriques de gaz à effet de serre qui étaient émises chaque année par le gouvernement de l’époque. David Ige a déclaré qu’il était sur le point de fermer en septembre.

La société a déclaré que les nouvelles utilisations potentielles de la propriété de 8,5 acres à Kapolei incluent le stockage de batteries, l’énergie solaire et même éolienne, a rapporté mercredi le Honolulu Star-Advertiser.

Les fermes de stockage d’énergie remplacent de plus en plus les anciennes centrales au charbon.

À proximité, le plus grand système énergétique autonome de l’État est en construction depuis l’année dernière. Le projet a une capacité de stockage d’énergie de 565 mégawattheures et est développé par Plus Power, basé à San Francisco.

Les projets de stockage permettent à l’opérateur de services publics Hawaiian Electric d’accepter et d’utiliser davantage d’énergie intermittente provenant de sources renouvelables, y compris l’énergie solaire sur le toit.

L’électricité générée par la combustion du pétrole reste la plus grande source d’énergie pour Hawaiian Electric, qui dessert Oahu, l’île d’Hawaï, Maui, Molokai et Lanai. La société de services publics a indiqué que 32 % de la production d’électricité en 2022 provenait de sources renouvelables.

Comme d’autres îles du Pacifique, Hawaï a subi les effets en cascade du changement climatique. L’État connaît la destruction des récifs coralliens due au blanchissement associé à l’augmentation des températures de l’océan, à l’élévation rapide du niveau de la mer, aux tempêtes plus intenses et à la sécheresse qui augmentent le risque d’incendie de forêt dans l’État.

En 2020, la législature d’Hawaï a adopté une loi interdisant l’utilisation du charbon pour la production d’énergie d’ici le début de 2023. Hawaï a imposé une transition vers une énergie 100 % renouvelable d’ici 2045 et a été le premier État à se fixer un tel objectif.

The Associated Press