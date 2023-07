Une ferme de laitue de Yorkville va forer un nouveau puits d’eau – Shaw Local

YORKVILLE – La ferme de laitue sous serre en construction à l’extrême nord-ouest de Yorkville forera un nouveau puits pour fournir de l’eau à ses installations de culture de salades vertes.

Le 25 juillet, le conseil municipal de Yorkville a approuvé une demande du producteur Bright Farms de forer un puits de 640 pieds plus près de la maison principale de l’installation de production qu’un puits existant sur le site de 100 acres à l’angle nord-est des routes Eldamain et Corneils.

Incapable d’utiliser de l’eau potable chlorée pour la culture de la laitue, Bright Farms a besoin d’eau de puits alors même que la ville de Yorkville se prépare à s’éloigner des puits souterrains comme source d’eau au profit de l’eau du lac Michigan.

L’approbation par le conseil est venue sur un vote divisé. Avec quatre échevins votant oui, trois votant non et un absent, le maire John Purcell a voté en faveur pour produire une majorité de 5 contre 3.

Les échevins votant non étaient Craig Soling, Joe Plocher et Chris Fundhouser. Ceux qui ont voté pour comprenaient les échevins Matt Marek, Seaver Tarulis, Rusty Corneils et Ken Koch. L’échevin Dan Transier était absent.

Bright Farms transférera la pompe du puits existant au nouveau puits, puis bouchera l’ancien puits, a déclaré l’administrateur municipal Bart Olson.

Dans un rapport au conseil, l’ingénieur municipal Brad Sanderson a déclaré que le nouveau puits, qui tirera de l’eau de l’aquifère de grès d’Ancell, n’affectera pas les puits de la ville. Cependant, plusieurs puits agricoles privés à proximité pourraient être touchés.

« Il est raisonnable de s’attendre à ce que le puits Bright Farms crée 40 à 60 pieds de rabattement supplémentaire dans les puits de ferme situés à moins de 15 000 pieds du puits Bright Farms à long terme », a déclaré Sanderson.

« Si un puits individuel est exploité d’une manière qui abaisse actuellement le niveau d’eau dans le puits à moins de 40 pieds au-dessus de l’entrée de la pompe, le puits Bright Farms peut avoir un impact sur le fonctionnement du puits. »

Sanderson a recommandé que les pompes individuelles situées à moins d’un mile du nouveau puits Bright Farms soient abaissées si elles fonctionnent avec moins de 40 pieds d’eau au-dessus de l’entrée de la pompe.

Lors de l’approbation du projet de ferme de laitue il y a un an, les échevins ont exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation de l’eau de la ferme de laitue puisant dans les puits voisins.

À l’époque, le directeur général de Bright Farms, Sean O’Neill, a souligné que la ferme de laitue récupérera et réutilisera l’eau tout en utilisant également l’eau de pluie.

Le producteur de laitue prévoit finalement de construire quatre « modules » de serre de 8 acres et d’employer environ 200 personnes pour cultiver les salades vertes.

Bright Farms a commencé dans la Pennsylvanie rurale avec un modèle commercial de culture de laitue et d’herbes fraîches locales à expédier directement aux détaillants dans les 24 heures pour une durée de conservation plus longue et une empreinte carbone réduite.