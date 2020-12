La police a découvert une récolte de cannabis géante d’une valeur de 13 millions de dollars et a saisi plus de 4000 plantes lors d’un raid.

Agissant sur une dénonciation, des agents de la police de Camden, au sud-ouest de Sydney, ont exécuté lundi un mandat de perquisition dans une propriété de Bargo.

Une surveillance a été établie sur la propriété pendant la nuit avant le retour de la police mardi.

La montagne de cannabis saisie par la police (photo) lundi dans une propriété de Bargo, dans le sud-ouest de Sydney

La mise en place de médicaments sophistiqués (photo ci-dessus) a également vu l’utilisation de 16 grandes serres

Plus de 4000 plantes ont été séchées (photo ci-dessus) sur les lieux de Bargo, dans le sud-ouest de Sydney

Au total, 4 324 plants de cannabis ont été saisis, avec des plants allant des semis aux cultures matures.

Les plantes ont été cultivées dans 16 grandes serres et bureaux sur le chantier, la police ayant également saisi deux fusils de chasse sur les lieux.

Les enquêtes sont en cours, personne n’a été repéré sur la propriété lorsque la police était présente.

Toute personne ayant des informations sur cet incident est priée de contacter Échec au crime au 1800 333 000.

En août de cette année, agissant sur une information de la police de Victoria, la police de Nouvelle-Galles du Sud a effectué une descente dans cinq propriétés dans le sud-ouest de Sydney, ouvrant la porte à un syndicat criminel impliqué dans la fabrication et la fourniture de méthylamphétamine (glace).

La police a saisi plus de 157 000 $ en espèces et plus de 570 grammes de glace et de cannabis.

Les agents ont également saisi de la documentation, des produits chimiques et du matériel compatibles avec la fabrication et la fourniture de drogues interdites.

Deux fusils de chasse (photo ci-dessus) ont également été récupérés par la police sur les lieux de Bargo

Les locaux de la drogue dans le sud-ouest de Sydney ont été découverts (ci-dessus) après que la police a reçu une dénonciation