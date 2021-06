Une fenêtre Rectangle ou Trapèze ? Cette illusion d’optique a laissé les internautes confus

Internet ne cesse de vous époustoufler et dans son récent épisode époustouflant, les internautes se retrouvent bouche bée devant une vidéo d’illusion. L’utilisateur de Twitter @drewcoffman a partagé une vidéo d’Ames Trapezoid, alias la fenêtre d’Ames, qui est une célèbre illusion dans laquelle un trapèze est dessiné sur du carton montrant une fenêtre avec six cadres. Il semble être une fenêtre rectangulaire mais est en fait un trapèze.

Le clip provient d’une émission de télévision éducative australienne pour enfants de 1972 intitulée The Curiosity Show animée par Rob Harrison et Deane Hutton. Ledit clip montre Hutton démontrant comment l’illusion fonctionne en suspendant le trapèze verticalement à un fil afin qu’il tourne librement à 360 degrés. Lorsque la rotation est observée, il apparaît que le côté le plus long est le plus proche du spectateur alors qu’il ne l’est pas. Il semble que oui parce que nous sommes habitués à voir les choses plus proches de nous comme étant de plus grande taille, explique Hutton. Mais comme il est suspendu à un fil et qu’il tourne complètement en cercle, il ne semble pas l’être. La fenêtre semble osciller ou tourner à moins de 180 degrés, c’est-à-dire qu’elle va dans un sens, s’arrête puis va dans l’autre sens.

Pour étonner davantage ses téléspectateurs, Hutton passe un stylo à bille au centre de la fenêtre et le fixe avec du ruban adhésif. Il exhorte les téléspectateurs à se concentrer sur le stylo pour confirmer que le trapèze se déplace d’un cercle incomplet tandis que le trapèze semble toujours se déplacer dans un mouvement d’oscillation. Maintenant, cela laisse encore plus le spectateur perplexe car le stylo semble passer à travers la fenêtre, même si nous savons que c’est impossible. Il a été partagé avec une légende disant que cette illusion lui avait brisé le cerveau.

Le clip de près de deux minutes a fasciné les internautes et a recueilli plus d’un million de vues, 39 000 likes et près de 15 000 retweets. Le phénomène du trapèze d’Ames a été découvert par un chercheur américain en physique nommé Adelbert Ames Jr. en 1947.

Regardez l’épisode de The Curiosity Show ici.

