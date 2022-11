Une fenêtre de vote plus courte pourrait réduire la participation au second tour en Géorgie

ATLANTA (AP) – Le premier second tour du démocrate géorgien Raphael Warnock en 2021 a été un affrontement titanesque de neuf semaines pour contrôler le Sénat, qui comprenait trois semaines de vote anticipé en personne et de nombreux bulletins de vote par correspondance.

La victoire de Warnock contre la sénatrice républicaine Kelly Loeffler – et l’inclinaison du démocrate Jon Ossoff contre le républicain David Perdue – s’est terminée par deux victoires démocrates qui ont donné au parti le contrôle d’un Sénat à 50-50, grâce à la capacité du vice-président Kamala Harris à rompre les liens.

Mais le second tour du 6 décembre ne sera pas pour le contrôle du Sénat cette fois, les démocrates conservant des sièges en Arizona et au Nevada plus tôt ce mois-ci. Les offres de réélection réussies des sens. Mark Kelly et Catherine Cortez Masto étaient ce dont les démocrates avaient besoin pour conserver la plus mince des marges dans la chambre.

La Géorgie exige un second tour si un candidat ne remporte pas la majorité à la primaire du parti ou aux élections générales. Ni Warnock ni le républicain Herschel Walker n’ont atteint 50 %.

En vertu de la loi électorale géorgienne de 2021, il n’y aura que quatre semaines avant le second tour – avec Thanksgiving au milieu. De nombreux Géorgiens ne se verront offrir que cinq jours de semaine de vote anticipé en personne à partir du 28 novembre. Et le second tour de juin a montré que le temps de réception et de retour des bulletins de vote par correspondance peut être très serré.

Ces changements pourraient désavantager les démocrates, qui ont tendance à pousser le vote anticipé et le vote par correspondance plus que les républicains. Parce que la loi de 2021 rend plus difficile la demande de vote par correspondance, les démocrates ont exhorté les partisans à voter tôt en personne en octobre.

Le représentant démocrate américain Hank Johnson a déclaré qu’il serait difficile de raviver le genre d’enthousiasme pour le vote anticipé que les démocrates ont affiché avant les élections générales, lorsque le vote anticipé global a établi un nouveau record à mi-mandat.

“Nous avons du week-end de Thanksgiving au mardi 6 décembre pour obtenir ces votes, et il y aura beaucoup de travail acharné pendant les vacances et à l’approche de la saison des vacances pour nous assurer que nous obtenons ce vote”, Johnson a dit. « Je pense que les électeurs sont conscients que notre avenir est toujours en péril, et nous pouvons faire une différence en Géorgie pour le bien de la nation. Nous l’avons déjà fait et nous pouvons le refaire. »

Stephen Lawson, qui a travaillé pour Loeffler avant sa défaite en 2021 face à Warnock, a rappelé que même avec une période de deux mois entre les élections générales de 2020 et le second tour « vous aviez des électeurs qui n’étaient pas au courant de la date du second tour et devaient être rappelait que ce n’était pas fini. Lawson dirige maintenant le comité d’action politique 34N22 soutenant Walker.

Les changements pourraient entraîner une baisse de la participation et peut-être un retour aux anciennes règles du second tour de la Géorgie avant 2021, lorsque les républicains avaient des avantages évidents.

“Les républicains réussissent mieux à faire revenir leurs électeurs pour un second tour”, a déclaré Eric Tanenblatt, un lobbyiste qui a été chef de cabinet du gouverneur républicain Sonny Perdue et plus tard coprésident des finances nationales pour la campagne présidentielle de 2012 du républicain Mitt Romney.

Personne qui n’était pas sur les listes avant le 8 novembre ne peut s’inscrire pour voter maintenant. Le dernier jour pour s’inscrire était le 7 novembre.

Les 159 comtés de Géorgie peuvent ouvrir le vote anticipé avant le 28 novembre s’ils le peuvent. Mais ils ne peuvent pas commencer avant que l’État ne certifie les élections générales, actuellement prévues pour le 21 novembre, a déclaré le sous-secrétaire d’État Gabriel Sterling.

Mais seuls 10 comtés ont offert plus que les cinq jours prescrits lors du second tour des primaires de juin, les premières élections à l’échelle de l’État ayant eu lieu avec une période de second tour raccourcie. De plus, la loi de l’État interdit le vote anticipé en personne un jour férié ou le samedi après un jour férié. Parce que Thanksgiving et le vendredi suivant sont des jours fériés, il n’y aura pas de vote le samedi avant le second tour.

Certains comtés urbains sont susceptibles d’offrir un vote anticipé en personne le dimanche après Thanksgiving, et les comtés les plus ambitieux pourraient également proposer de voter les mardi et mercredi avant Thanksgiving, si la course est certifiée le 21 novembre.

Les bulletins de vote par correspondance peuvent être demandés maintenant jusqu’au 28 novembre. Environ 150 000 personnes qui ont voté par courrier lors des élections de novembre recevront automatiquement un bulletin de vote pour le second tour. Mais les rapports de l’Associated Press ont révélé que certains comtés tardaient à envoyer les bulletins de vote avant le second tour, ce qui soulève des questions quant à savoir si les électeurs pouvaient les recevoir et les retourner à temps.

Les républicains disent que le second tour de quatre semaines est réalisable, notant que c’était la loi en Géorgie avant 2013. Un juge fédéral a alors constaté que les électeurs militaires et étrangers n’avaient pas assez de temps pour retourner les bulletins de vote par correspondance, ordonnant neuf semaines à la place. En 2021, les législateurs ont résolu ce problème en ajoutant des bulletins de vote classés pour les électeurs étrangers, leur permettant de choisir des candidats supplémentaires en cas de second tour.

« Les comtés sont déjà prêts. Ils savent que nous allons avoir cette période de temps », a déclaré mercredi le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger aux journalistes.

Les opposants à la loi électorale géorgienne affirment que les modifications apportées au vote par correspondance ont nui aux électeurs, contestant les affirmations républicaines selon lesquelles un taux de participation élevé prouve que la loi n’a fait de mal à personne.

“Nous savons que les membres de notre communauté n’ont pas eu un accès juste et équitable au vote par correspondance”, a déclaré Aisha Mahmood, directrice exécutive de l’Asian American Advocacy Fund lors d’une conférence de presse en ligne mercredi.

Les groupes libéraux jurent qu’ils ne seront pas dépassés. La plupart n’approuvent pas les candidats mais poussent des politiques progressistes largement conformes aux démocrates et sont un rouage clé de la machine de participation démocrate.

“La façon dont nous avons gagné en 2021, vous le voyez se reproduire en ce moment”, a déclaré Hillary Holley de Care in Action, qui défend les travailleurs domestiques. « Et donc oui, ce ruissellement est-il plus court ? Absolument. Et avons-nous besoin que tout le monde commence à planifier son vote dès maintenant ? Absolument.”

Suivez Jeff Amy sur http://twitter.com/jeffamy.

Jeff Amy, l’Associated Press