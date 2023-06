Une femme yézidie capturée par l’Etat islamique pour entendre le verdict sur sa mère allemande qui, selon elle, l’a gardée comme esclave | Nouvelles du monde

Un tribunal allemand rendra son verdict plus tard dans la journée dans une affaire historique contre une femme de 37 ans accusée de crimes contre l’humanité et d’avoir aidé et encouragé le génocide dans l’une des premières affaires du genre contre d’anciens membres de l’État islamique.

Le défendeur, connu sous le nom de « Nadine K » aurait été réduite en esclavage une femme yézidie de 22 ans pendant cinq ans, lors de l’activité du groupe à Syrie et du nord Irak.

Sky News s’est entretenu en exclusivité avec le témoin yézidi, connu dans les procédures judiciaires sous le nom de Naveen al K, dont le témoignage est au cœur du procès. Elle a parlé, souvent à travers les larmes, de l’épreuve atroce qu’elle a endurée lors d’un entretien en face à face depuis le nord de l’Irak.

L’accusée se serait rendue en Syrie en 2014 pour rejoindre le groupe État islamique, avec son mari syrien. Il a travaillé comme médecin pour l’EI pendant qu’elle s’occupait du ménage, de ses deux filles et des femmes qu’ils avaient capturées.

En 2015, ils ont déménagé dans la ville de Mossoul en Irak, qui était alors sous le contrôle de l’EI.

Naveen al K, dont le nom complet ne peut être révélé tant que le verdict n’est pas rendu plus tard, affirme qu’elle a été réduite en esclavage, a subi des violences régulières, a été maltraitée et a été forcée de cuisiner et de nettoyer pour le couple.

Elle est représentée par l’avocate des droits de l’homme, Amal Clooney. Le prévenu nie les accusations.

Le contexte du génocide yézidi En 2014, les militants de l’État islamique se sont emparés de grandes parties de l’Irak et de la Syrie, tuant 1 200 Yézidis et asservissant jusqu’à 12 000 femmes et filles. Une grande partie de la population minoritaire yézidie en Irak, environ 550 000, a été forcée de fuir ses foyers, principalement autour de la région du mont Sinjar. Les femmes ont été emmenées en captivité en Irak et en Syrie, torturées, violées et contraintes de travailler pour l’État islamique. L’équipe de l’ONU enquêtant sur le massacre a conclu qu’il y avait « des preuves claires et convaincantes qu’un génocide avait été commis », et un certain nombre de gouvernements, dont l’Allemagne, l’ont officiellement reconnu comme tel. Les Yézidis sont un groupe ancien, principalement basé dans le nord-ouest de l’Irak mais aussi dans de petites poches en Syrie et en Turquie. Leurs croyances religieuses ont des racines dans le christianisme, le judaïsme, l’islam et le manichéen, mais contrairement à de nombreuses religions, le yézidisme n’a pas de livre sacré central. L’État islamique, qui perpétuait une interprétation extrême de l’islam, croyait qu’ils étaient des adorateurs du diable et tentait de les forcer à se convertir ou à les tuer.

La famille déplacé entre l’Irak et la Syrie alors que les combats se poursuivaient et que les forces de la coalition commençaient à reprendre des terres et à vaincre l’organisation terroriste.

Le couple a finalement été arrêté par les forces kurdes en mars 2019 et Nadine K est retournée en Allemagne en 2021.

La captive yézidie a finalement été libérée et mise en sécurité après avoir été découverte dans un camp de détention tentaculaire dans le désert syrien par un réalisateur de documentaires écossais, Alan Duncan.

« J’ai pleuré… en regardant Naveen revivre les horreurs »

S’adressant à Sky News, M. Duncan a déclaré: « J’ai suivi Naveen dans ce voyage au cours des quatre dernières années, à partir du moment où nous l’avons trouvée dans le camp d’Al Hol et l’avons libérée de l’Etat islamique.

« J’ai pleuré alors que j’étais assise dans la salle d’audience en regardant Naveen revivre les horreurs qu’elle a subies.

« Elle a dû raconter des détails intimes devant un tribunal étranger, devant des personnes qu’elle ne connaissait pas, dans une langue qu’elle ne comprenait pas.

« Elle, comme tant d’autres survivantes, n’a jamais perdu espoir. J’espère que ce procès est un pas vers la fin. »

Naveen Al K, dont la mère est décédée alors qu’elle était en captivité, a passé plusieurs jours à témoigner lors du procès en Allemagne, face à face avec son ancien ravisseur présumé.

Plus tôt cette année, le parlement allemand a reconnu les crimes commis contre le peuple yézidi comme un génocide.

On pense que le pays compte la plus grande diaspora yézidie du monde et a activement poursuivi d’autres affaires de crimes commis à leur encontre.