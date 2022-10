Une femme «voyageuse dans le temps» vue tenant un iPhone dans une peinture vieille de 150 ans, selon les téléspectateurs – mais les experts ont une réponse simple

Les fans d’ART ont été déconcertés après avoir repéré une femme tenant un iPhone dans un tableau vieux de 150 ans, qualifiant la muse de “voyageuse dans le temps”.

Mais les experts ont une réponse simple à la caractéristique bizarre de la superbe création de Ferdinand George Waldmüller intitulée “The Expected One”.

La femme semble tenir un iPhone dans ses mains dans le tableau vieux de 150 ans Crédit : WIKIMEDIA

La jolie peinture montre une jeune femme marchant dans la campagne idyllique, tenant quelque chose qui ressemble étrangement à un smartphone.

Son regard est rivé sur l’objet qu’elle tient dans ses mains, tandis qu’un garçon amoureux attend de lui tendre une fleur rose.

Malgré le manque de technologie en 1860, les amateurs d’art aux yeux d’aigle affirment que la femme se promène en faisant défiler un iPhone.

Mais les critiques d’art ont rejeté cette suggestion, insistant sur le fait qu’il y a une explication simple derrière cela.

On dit que la femme lit un livre de prières en se promenant dans la campagne – plutôt que de parcourir les réseaux sociaux.

L’incroyable travail de Waldmüller est désormais conservé dans un musée munichois, la Neue Pinakothek, où les salles sont bordées de peintures datant des XVIIIe et XIXe siècles.

L’homme qui a déclenché le complot, Peter Russell, a déclaré à VICE que la discussion montre à quel point la société a changé au fil des ans.

Il a expliqué : “Ce qui me frappe le plus, c’est à quel point un changement de technologie a changé l’interprétation de la peinture et, d’une certaine manière, a exploité tout son contexte.

“Le grand changement est qu’en 1850 ou 1860, chaque spectateur aurait identifié l’objet dans lequel la fille est absorbée comme un hymne ou un livre de prières.

“Aujourd’hui, personne ne pouvait manquer de voir la ressemblance avec la scène d’une adolescente absorbée par les réseaux sociaux sur son smartphone.”

Mais ce n’est pas la première fois que la technologie moderne est censée être repérée dans une peinture vieille de plusieurs siècles.

Le patron d’Apple, Tim Cook, a affirmé avoir remarqué un iPhone dans une œuvre d’art lors d’une visite dans un musée à Amsterdam.

Un homme peut être vu serrant un objet rectangulaire tandis qu’une femme, un enfant et un chien le regardent tous dans la peinture vieille de 350 ans.

Cook a déclaré plus tôt lors d’une conférence: “J’ai toujours pensé que je savais quand l’iPhone a été inventé, mais maintenant je n’en suis plus si sûr.”

Le géant de la technologie est sorti pour la première fois avec l’iPhone en 2007.