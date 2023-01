Une femme voyage depuis le Royaume-Uni pour surprendre son frère le jour du mariage

Les mariages sont des occasions propices qui rassemblent les familles et pour ce marié, c’est devenu une cause de double célébration lorsque sa sœur l’a surpris sur les lieux. Humans of Bombay a partagé la vidéo de son entrée surprise sur Instagram. La vidéo montre la femme se frayant un chemin à travers la foule jusqu’à la scène du mariage. La femme était partie au Royaume-Uni pour occuper un emploi quelques jours avant la date du mariage. “Je suis partie le 8 novembre et son mariage était le 26”, a révélé la légende publiée avec la vidéo. Cependant, après avoir consulté ses collègues, la femme a décidé d’assister au mariage de son frère et de lui faire une surprise.

Elle a appelé son frère et lui a expliqué le plan. Parce qu’ils voulaient surprendre leur famille, les frères et sœurs ne les ont pas informés de son arrivée.

Désireuse de voir sa famille, la femme a trouvé le vol de retour en Inde comme le “vol le plus long” de sa vie. Elle est restée avec la famille d’un ami et est arrivée au mariage juste au moment où le marié était sur le point d’appliquer le sindoor à la mariée. .

“Le regard sur le visage de tout le monde était celui que je n’oublierai jamais. J’ai étreint Sagar et son épouse Shivani et j’ai quitté la scène. Je me suis heureusement assis au premier rang et je l’ai regardé épouser la fille de ses rêves. J’étais tellement content de pouvoir y arriver. C’est mon frère, mon meilleur ami et honnêtement, je voyagerais n’importe où pour faire partie de son bonheur”, a déclaré la femme sur la page Instagram.

Regardez la vidéo ci-dessous :

De nombreux utilisateurs de médias sociaux étaient ravis de voir l’heureuse réunion de famille. Cependant, il y en avait aussi qui n’étaient pas amusés par l’acte de surprise car ils sentaient que la mariée était éclipsée.

L’un des utilisateurs a écrit : « Ne pensez-vous pas que c’était le jour de la mariée et le jour de votre frère et que vous n’auriez pas dû voler la vedette et l’attention qu’ils auraient dû avoir ». Un autre a commenté qu’ils se sentaient désolés pour la mariée et que la femme aurait pu choisir un meilleur moment pour sa surprise.

La vidéo a accumulé plus d’un million de vues et compte toujours.

