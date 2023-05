Une femme violée par un inconnu « négligé » dans une « horrible épreuve » dans un parc du sud de Londres

Les COPS ont lancé une enquête urgente après qu’une femme a été violée par un inconnu « négligé » dans un parc du sud de Londres.

« L’horrible épreuve » a eu lieu vendredi à 20h15 à Warren Avenue Playing Fields, Bromley.

Les officiers disent que la femme a été emmenée dans un refuge et est prise en charge par des officiers spécialisés.

DCI Stuart Hart de la BCU de la zone sud du Met a déclaré: « Le suspect s’est approché de la femme, qui ne l’a pas reconnu, mais il a fait des commentaires suggérant qu’elle devrait le connaître. Elle a été agressée sexuellement et violée avant que l’homme ne s’enfuie à pied.

« La victime a subi une épreuve horrible et elle recevra tout notre soutien. La lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles est absolument une priorité absolue pour le Met, et je peux lui assurer que des officiers dévoués font tout ce qu’ils peuvent pour identifier l’homme responsable de cette attaque.

«Le suspect est décrit comme un homme noir aux cheveux courts, peut-être âgé de 35 à 40 ans, mesurant environ 5 pieds 10 pouces et de corpulence mince. Il avait ce qui était décrit comme «une barbe noire sèche et ébouriffée, inégale d’un côté». Il portait une chemise à manches longues de couleur foncée.

« Si vous connaissez l’identité de cet homme ou si vous avez des informations sur quelqu’un dans la région correspondant à cette description, n’hésitez pas à appeler la police. »

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à l’enquête est priée d’appeler le 101, réf 4458/20mai. Pour rester anonyme, veuillez contacter Crimestoppers.