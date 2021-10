Une femme « violée par 4 hommes dans un club de strip-tease » après avoir été invitée à « essayer » un travail »

UNE FEMME aurait été violée par quatre hommes dans un club de strip-tease après avoir été invitée à « essayer » un travail.

Les flics ont reçu un appel aux premières heures du dimanche matin d’un membre du public pour signaler que sa sœur venait d’être violée au Rocket Club de Birmingham.

La police a déclaré que quatre hommes avaient «été impliqués» dans le viol présumé au Rocket Club de Birmingham Crédit : GOOGLE

La police des West Midlands a déclaré que quatre hommes avaient « été impliqués » dans le viol présumé, selon des documents soumis au conseil municipal de Birmingham.

Dans son rapport de police au conseil, le surintendant principal Stephen Graham a déclaré que quatre hommes avaient également participé à l’agression présumée.

La victime a déclaré aux flics que le groupe d’hommes lui avait demandé de se déshabiller.

Lorsqu’elle a refusé, un homme aurait déclaré qu’elle l’avait « entraîné ».

Elle a ensuite décrit comment les hommes étaient « partout sur elle » et elle a dit aux agents que « tout a commencé à se produire » et « a mal tourné ».

Ils lui auraient demandé de « se mettre au dessus d’eux et de moudre » et elle aurait ensuite été « tirée sur eux » et violée par au moins deux des hommes.

Elle a décrit comment elle a été « trainée » entre eux.

La victime a réussi à s’échapper et à quitter le club – mais a déclaré qu’elle était « préoccupée par les femmes piégées là-dedans » et a appelé sa sœur.

Sa sœur a signalé l’incident à la police peu après 5h30 du matin dimanche dernier.

Les agents ont arrêté un homme soupçonné de viol, selon les documents publics.

Une réunion d’urgence tenue par le conseil municipal mercredi a décidé de suspendre la licence du club.

« ASSAUT QUI CHANGE LA VIE »

Le surintendant principal Stephen Graham a déclaré: « La préoccupation de la police des West Midlands est que si des mesures ne sont pas prises pour envisager la gestion de ces locaux, d’autres infractions graves auront lieu … entraînant un plus grand nombre de victimes à subir une agression qui change leur vie. »

Le lieu se présente comme un espace « invitant et confortable » pour « se détendre et se détendre » – avec une grande scène principale et deux plates-formes de performance.

Il dispose également d’une « salle de champagne intime » pour les occasions spéciales avec sa propre scène et son propre poteau, et prétend être « réputé pour offrir des danses de première classe ».

Le conseil municipal a déclaré que le club avait reçu une copie de la demande de révision de sa licence après le viol présumé.

The Sun Online a contacté le club pour commentaires.