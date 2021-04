Une FEMME aurait été violée en groupe par une mère de trois enfants, son amant et un copain adolescent, a déclaré un tribunal.

Le jury a appris que la victime avait subi «des mauvais traitements, des intimidations et des humiliations» alors qu’elle était détenue dans une cave.

Le procès est en cours à Maidstone Crown Court Crédit: BPM

Samantha Hart, Charlie Olding et Lee Kitchiner auraient filmé les femmes tout au long de son calvaire.

Tous les trois sont jugés à Maidstone Crown Court, Kent, accusés de viol, de faux emprisonnement et d’avoir incité une personne à se livrer à des activités sexuelles sans consentement.

Olding, de Chatham, Kent, et Kitchiner, maintenant 18 ans et de Strood, Kent, sont également accusés de voies de fait causant des lésions corporelles à la victime présumée.

Le jury a appris que Hart avait plaidé coupable à l’accusation de voies de fait.

Le tribunal a entendu Hart accuser la victime d’activité sexuelle avec Olding, 22 ans, après que le couple ait perdu un bébé à la suite d’une fausse couche.

Elle aurait giflé la femme et menacé de la poignarder avec un «couteau Rambo», quand elle a nié.

Hart a également forcé la victime présumée à commettre un acte sexuel sur Olding, a déclaré le tribunal.

Les flics ont trouvé plus de 30 vidéos de la femme, ont-ils dit aux jurés, certaines d’entre elles ayant été frappées à coups de pied et giflées et agressées sexuellement.

‘VIL’

Le procureur Daniel Stevenson a déclaré que le récit de la plaignante sur son épreuve en septembre de l’année dernière était étayé par les images trouvées sur le téléphone d’Olding.

Il a déclaré: «Ces trois accusés sont accusés d’avoir agressé la victime, de l’avoir faussement emprisonnée et de l’avoir soumise à des menaces verbales et à des sévices, ainsi qu’à des agressions physiques et sexuelles.

« Il est clair (d’après les enregistrements) que Mme Hart a même refusé de laisser la plaignante parler, à moins qu’elle ne le permette, qu’elle n’était pas libre de faire quoi que ce soit dans cette cave et que tout ce qu’elle était autorisée à faire dépendait entièrement de Mme Hart. le permettant.

« Elle n’était pas libre de partir. Elle a donc été retenue contre sa volonté. »

Le tribunal a appris que Hart avait ordonné à la victime présumée de venir chez elle et a exigé qu’elle ait juré sur la vie de l’enfant décédé de Hart qu’elle n’avait pas commis d’actes sexuels avec Olding.

‘TENUE CONTRE SA VOLONTÉ’

Les jurés ont été informés que des menaces avaient été proférées pour incendier la maison de la victime, avant qu’elle ne leur offre de l’argent pour qu’elles soient laissées seules.

M. Stevenson a déclaré: « La plaignante s’appelait une salope, une salope et une allumeuse. Elle a été giflée, frappée à coups de poing et de pied par Mme Hart. On lui a dit qu’elle serait poignardée et tranchée.

«Elle a dit que M. Olding l’avait agressée en lançant un bidon de déodorant contre elle.

« Il lui a dit que si elle racontait à quelqu’un ce qui s’était passé, il demanderait à quelqu’un de la battre. »

Une compilation des vidéos trouvées sur le téléphone d’Olding a été diffusée au jury après que le juge Philip Statman ait ordonné que la galerie publique soit effacée.

Dans le seul clip, les trois accusés pouvaient être entendus en train de rire de la femme.

Le tribunal a appris qu’elle avait finalement été laissée seule et a attendu que la porte soit ouverte avant de fuir et de contacter les flics.

Olding a affirmé que sa petite amie avait demandé à la victime de lui faire un acte sexuel contre son gré mais avec le consentement de la femme.

Kitchiner a nié, lors de son entretien, avoir encouragé quiconque à se livrer à des activités sexuelles avec la victime présumée sans son consentement.

Le procès continue.