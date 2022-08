Une femme violée dans les bois alors qu’elle rentrait du travail, déclenchant une chasse à l’homme urgente pour l’agresseur

UNE FEMME a été violée dans les bois alors qu’elle rentrait chez elle après le travail.

Une chasse à l’homme urgente a été lancée pour son agresseur après l’incident d’hier aux premières heures.

Une femme a été violée dans les bois alors qu’elle rentrait du travail Crédit : MEN Media

Elle a été approchée par l’homme vers 3h30 du matin à Scunthorpe, dans le nord du Lincolnshire.

Le public a été invité à rester vigilant.

L’inspecteur en chef du détective Rebecca Dickinson a déclaré: «Il s’agit d’un incident épouvantable et traumatisant où une femme a été attaquée alors qu’elle rentrait du travail.

“Je voudrais rassurer les gens sur le fait que les incidents de cette nature dans notre région restent incroyablement rares et nous traitons cet incident comme une priorité et menons des enquêtes approfondies et détaillées.

«Nous suivons plusieurs lignes d’enquête, y compris l’examen de la vidéosurveillance dans la région.

“Je ferais appel à toute information de toute personne qui pourrait nous aider dans nos enquêtes.

“Si vous pensez avoir été témoin d’un comportement suspect dans la région ces derniers jours, veuillez nous appeler pour nous contacter.”

Toute personne disposant d’informations doit appeler la police au 101, en citant le journal 89 du 23 août. Alternativement, les gens peuvent signaler des informations, de manière anonyme, via l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.