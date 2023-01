Une femme vêtue de burqa avec un sac Swiggy dans la rue Lucknow devient virale, voici son histoire

La photo d’une femme vêtue de burqa avec un sac Swiggy était récemment devenue virale sur Internet et maintenant son histoire émouvante a été révélée. La femme sur la photo est Rizwana, qui vit dans la ville de Lucknow. Elle a travaillé sans relâche au cours des trois dernières années pour joindre les deux bouts, selon un rapport du média The Mooknayak. Elle se débrouille pour sa famille, dont ses trois enfants. Elle s’est mariée il y a 23 ans, mais son mari, qui était chauffeur de pousse-pousse, a dû recourir à la mendicité après le vol. De stress, il a quitté la maison un jour et n’est pas revenu.

Rizwana fait divers petits boulots, y compris travailler comme aide ménagère, fournir des tasses et des verres jetables aux vendeurs de rue avec des cafés et des thés, et pourtant gagner à peine assez d’argent pour joindre les deux bouts. Elle n’a cependant rien à voir avec Swiggy et n’est pas employée avec eux. Elle avait besoin d’un sac solide pour ranger ses affaires et elle l’a acheté à un marchand ambulant pour cinquante roupies.

Les médias sociaux sont touchés par une photo d’une femme en hijab, marchant dans la rue avec le sac de livraison signature de Swiggy sur le dos. L’équipe de Mooknayak a retrouvé la femme qui marchait en burqa avec un sac Swiggy. Rapport complet dans le fil : 1/Nhttps://t.co/KwF9XLCeSv pic.twitter.com/j2yQT9pTZ5 – L’anglais Mooknayak (@TheMooknayakEng) 16 janvier 2023

Les utilisateurs de Twitter ont été émus par l’histoire de Rizwana. “Cher @Swiggy, veuillez créer un espace dans votre organisation pour cette femme, elle ne travaille pas avec vous car elle n’est pas assez éduquée pour s’inscrire, mais si l’entreprise décide qu’elle peut l’inscrire”, a exhorté un utilisateur de Twitter. Certaines personnes ont essayé de l’aider financièrement.

Bien que le courage de Rizwana soit admirable, sa situation devrait nous faire réfléchir.

