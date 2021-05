Une femme vend un canapé design pour Rs 35K sur Facebook, découvre plus tard qu’il vaut Rs 15 Lakh

Nous avons tous notre juste part de mauvaises affaires ou de petites erreurs qui nous ont fait perdre notre argent durement gagné. Rien ne fait plus mal qu’une bévue que nous avons faite qui nous a coûté une énorme somme d’argent, mais heureusement, le temps finit par guérir le regret. Une de ces graves erreurs a été commise par une femme qui a perdu une opportunité très rentable, peut-être des milliers de dollars, faute de recherches préalables. Jules Schreiner, utilisateur de TikTok, a partagé son calvaire sur la plate-forme de partage de vidéos sur la façon dont elle a raté une énorme pile d’argent avant de vendre un canapé qu’elle avait reçu gratuitement.

Détaillant l’énorme perte dans une vidéo, Jules a expliqué qu’elle avait publié une publicité pour vendre un canapé, que quelqu’un lui avait donné gratuitement, pour 500 $ sur Facebook Marketplace et a déclaré qu’un gars «l’a ramassé et acheté en quelques secondes».

Plus tard, elle a découvert que le « gars » l’avait posté sur Instagram, avec la marque mentionnée. Ainsi, Jules a cherché la marque sur Internet et ce qu’elle a découvert était suffisant pour lui briser le cœur. Jules affirme que le canapé a été conçu par Vladimir Kagan, un designer américain de meubles modernes et contemporains du milieu du siècle. Kagan a reçu le Temple de la renommée des designers d’intérieur en 2009. Tout en levant les yeux, elle est tombée sur des meubles similaires valant des milliers de dollars, certains même plus de 20 000 $.

Dans la légende, elle a déclaré que même si elle avait obtenu une « bonne affaire sur le marché FB, vous savez que les choses sont toujours trop belles pour être vraies », rapporte Miroir. La vidéo a été vue par des milliers de personnes qui l’ont consolé et ont partagé leurs propres expériences similaires.

La section des commentaires était remplie de réponses consolantes alors que les internautes tentaient de lui remonter le moral à propos de l’accord.

Une personne a écrit que les meubles ne valent que des milliers si quelqu’un est prêt à payer autant pour un « vieux canapé décoloré » tandis qu’une autre lui a dit qu’elle avait gagné avec cela alors que la personne d’origine se débarrassait d’un vieux canapé, elle gagnait 500 $ et le nouveau le propriétaire a fait une bonne affaire. Ils ont appelé cela une situation «gagnant, gagnant, gagnant».

Un utilisateur a suggéré aux autres de toujours utiliser Google Lens si vous «retournez».

