Une femme utilise une seringue Calpol pour s’imprégner, Internet incrédule

Avez-vous déjà entendu parler des médicaments contre le rhume menant à la grossesse ? Une femme a décidé d’utiliser sa seringue Calpol pour faire un bébé et cela a fonctionné. Choquant, non ? Il y a plus.

Shannon Nazarowicz, une résidente de Manchester, en Angleterre, a révélé qu’elle avait utilisé une seringue Calpol pour s’injecter du sperme, ce qui l’a ensuite amenée à tomber enceinte à l’âge de 19 ans.

Shannon, qui a maintenant 23 ans, est mère de sa fille, Ocean, et partage souvent sa vie de jeune maman sur TikTok. Les utilisateurs ont été choqués de voir sa vidéo affirmant que la seringue fonctionnait. Shannon a appelé le processus « insémination à domicile » et a révélé que le donneur avait consenti à donner son sperme.

Une de ses vidéos TikTok montrait la mère en disant: «Quand les gens ne croient toujours pas que vous pouvez tomber enceinte avec une seringue Calpol. Ma fille d’un an dirait le contraire.

Shannon a également révélé à travers ses vidéos qu’elle n’a pas tardé à trouver un donneur. Après avoir parcouru son dossier médical, elle a effectué la sémination dans les trois mois à l’aide de la seringue et s’est fécondée avec succès. Dans les deux mois suivant l’insémination, elle est tombée enceinte.

Dans une autre vidéo, Shannon a qualifié les utilisateurs qui l’ont interrogée de “sans instruction” et a déclaré que “cela s’appelle l’insémination à domicile”.

Shannon a réalisé diverses vidéos du processus, mais les gens semblent toujours se demander avec incrédulité comment une seringue Calpol a fonctionné pour elle. Une personne a écrit – “Me déconcerte comment les gens peuvent faire ça.”

Une deuxième personne a demandé : « Quelle est la différence entre faire ceci et simplement faire l’acte ? J’ai l’impression qu’il me manque quelque chose. »

Shannon a révélé qu’elle avait utilisé la seringue car elle était lesbienne et c’est la raison pour laquelle elle avait besoin d’un donneur. Alors que beaucoup de gens n’étaient pas prêts à faire confiance à Shannon, d’autres l’ont qualifiée de génie.

Un utilisateur a écrit – « OMG, je ne savais pas que c’était une chose… ou possible. mais j’adore ça.

Un autre utilisateur a commenté – “Attendez non parce que c’est plutôt intelligent.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici