Une femme utilise RTI pour connaître les détails du salaire de son mari

Demander le divorce est un processus tendu dont la dimension économique peut parfois se retrouver dans des situations délicates car les biens sont répartis entre les parties concernées. Dans un cas récent de divorce apparemment mouvementé, un mari a refusé de divulguer des informations concernant ses revenus, forçant sa femme à demander un recours par le biais de la loi sur le droit à l’information (RTI).

Sanju Gupta, l’appelante dans ce cas particulier, a déposé une demande RTI pour acquérir les détails du revenu brut et imposable de son mari pour deux exercices, a rapporté le Financial Express. Il est poignant de noter que de tels détails sont souvent nécessaires pour décider de la pension alimentaire, de l’entretien, etc. Cependant, la demande de l’appelant pour ces informations a été rejetée par le Central Public Information Officer (CPIO), Income Tax Department office of the Income Tax Officer, Bareilly , après que son mari n’ait pas consenti à la même chose.

Cette décision a conduit Gupta à travers quelques appels supplémentaires. Elle a d’abord interjeté appel devant la First Appellate Authority (FAA), qui a confirmé la décision du CPIO. L’appelant a alors déposé un second recours auprès de la Commission centrale de l’information\ (CIC). Le CIC, un organisme créé en vertu de la loi RTI de 2005, a compétence sur toutes les autorités publiques centrales. Ses pouvoirs concernent généralement le jugement en deuxième appel pour avoir fourni des informations, des directives pour la tenue de dossiers, etc. Les décisions du CIC sont définitives et exécutoires.

Le 19 septembre, après avoir parcouru les précédents, la Commission a chargé le CPIO de fournir à la requérante les détails du revenu net imposable/revenu brut de son conjoint disponible auprès de l’autorité publique dans un délai de 15 jours.

Il existe une exception intéressante à de telles décisions qui découle d’une autre déclaration que le CIC avait faite quelques années plus tôt.

Dans une affaire de 2014. e CIC avait déclaré qu’une autorité publique ne peut pas divulguer certains détails sur les finances d’une personne même à son conjoint en vertu de la Loi RTI au motif qu’il s’agit de renseignements personnels. Il s’agit d’informations relatives aux retenues et aux dépenses sur le salaire.

Alors que le salaire d’un conjoint doit être divulgué en vertu des dispositions de la loi sur la transparence, cela ne s’applique pas aux dépenses et autres soustractions (comme les déductions de prêt, etc.).

