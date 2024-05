Cette femme s’est inscrite pour devenir aide visuelle d’une personne, mais elle s’est retrouvée avec bien plus que ce à quoi elle s’attendait, en particulier du thé bien chaud.

«Les gars, je suis décédée», dit Anna (@annaconda309) dans un clip tendance de TikTok.

Dans la vidéo, qui a déjà récolté près d’un demi-million de vues en moins de 24 heures, Anna explique s’être inscrite à l’application Be My Eyes en tant que bénévole. L’application connecte les utilisateurs aveugles et malvoyants avec une assistance voyante via la vidéo en direct ou l’IA.

Anna possède ce compte depuis quelques années, mais étant donné qu’il y a 16 bénévoles pour chaque personne malvoyante, elle n’a pas reçu d’appel pour l’aider jusqu’à présent – et bon sang, est-elle heureuse d’avoir décroché le téléphone pour cet appel.

Lorsqu’elle a vu la notification, Anna était très excitée, mais elle s’attendait à ce que ce soit quelque chose d’ordinaire, comme lire un ensemble d’instructions ou choisir une couleur.

« Non, cette fille dit directement : ‘Donc, c’est le téléphone portable de mon petit ami, et je veux que vous me lisiez les noms dans son historique d’appels' », raconte Anna, ajoutant que la femme avait l’air agitée.

«Je me dis: ‘Excusez-moi?’» Mais elle a donné suite à la demande.

Effectivement, il y avait une fille en particulier qu’il avait appelée plusieurs fois.

«Et cela ne lui plaisait pas», dit Anna.

Maintenant, comme le reste d’entre nous (à moins que vous ne prétendiez ne pas être un chismosa), Anna voulait connaître l’intégralité de la situation et l’histoire de la situation, mais la femme a raccroché juste après avoir obtenu les informations qu’elle recherchait.

«Je suis donc heureuse, après toutes ces années, d’avoir enfin pu aider quelqu’un, mais ce n’était pas le genre d’aide à laquelle je m’attendais», dit Anna en concluant la vidéo d’une minute.

Dans notre imaginaire, la femme au téléphone est allée directement confronter son petit ami. Il lui a probablement donné une excuse médiocre, alors elle l’a largué sur-le-champ alors qu’il la suppliait de lui donner une seconde chance. Mais ce n’est que notre imagination. Nous doutons de savoir un jour vraiment ce qui s’est passé, et ce n’est pas grave. Franchement, cela ne nous regarde pas (même si nous voulons y participer pleinement).

Les personnes dans la section des commentaires vivaient pour l’interaction inattendue et le désordre.

« J’aurais dit ‘fille, va voir les textes, laisse-moi les lire pour toi !' », a lu un des meilleurs commentaires, avec plus de 10 000 likes.

« OH C’EST DÉSORDANT ! Laissez-moi m’inscrire », a déclaré une personne.

D’autres ont partagé leurs propres expériences avec l’application.

«J’ai aidé quelqu’un à lire un test de grossesse !! Je me disais ‘c’est… positif !?! Es-tu…?’ Et elle m’a dit : « Ouais, non, je le garde » », a raconté un commentateur.

« Il y a des années, j’ai aidé un gars de Londres à choisir une chemise parce qu’il était aveugle et qu’il avait un ami avec lui, mais l’ami était daltonien et ne pouvait pas dire si ses vêtements étaient assortis, c’était génial ! un autre partagé.

« Mon premier appel consistait à aider quelqu’un à régler les chiffres de sa pompe à insuline. J’étais stressé, a déclaré une personne.

Le Daily Dot a contacté Anna via un message direct TikTok.

