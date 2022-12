Une femme utilise du sang menstruel comme masque facial, engrais pour les plantes et pour peindre

Les gens adoptent diverses pratiques de soins personnels étranges qui sont différentes des pratiques courantes, mais avez-vous déjà entendu parler de quelqu’un qui utilise son sang menstruel pour les soins de la peau ? Cette Américaine a révélé qu’elle prélevait son sang menstruel et le portait comme masque facial.

Selon un rapport du Daily Star, Gina Frances, 28 ans, du New Jersey, aux États-Unis, se sentait «sale» à propos de ses règles jusqu’à un certain point, comme n’importe quelle autre femme. Gina a d’abord caché ses saignements à tout le monde et a utilisé un contraceptif pour éviter ses règles.Cependant, lorsqu’elle a arrêté de prendre des pilules contraceptives, elle a réalisé à quel point l’utérus d’une femme est puissant.

Elle considère maintenant le sang menstruel comme « le masque de la nature » et l’utilise même à d’autres fins, comme fertiliser ses plantes et peindre. Elle a déclaré: «Pendant la majeure partie de ma vie, j’ai détesté mes règles. J’ai pris un contraceptif pendant huit ans et je l’ai utilisé pour manipuler mon cycle et sauter mes règles. Quand j’ai finalement arrêté le contrôle des naissances, je n’ai pas eu mes règles pendant environ un an, et j’ai commencé à fréquenter des cercles de femmes et à en apprendre davantage sur l’utérus.

Elle a ajouté que la majorité des femmes ayant des cycles menstruels se sentent un peu “déconnectées” de leurs règles et ont une “gêne profondément enracinée” à propos de leurs menstruations mensuelles. “Quand tu es au lycée, tu caches tes serviettes hygiéniques et tes tampons à tout le monde et cette honte continue avec le temps”, a partagé la jeune femme de 28 ans.

Gina a également suggéré que ses apprentissages de l’utérus ont transformé ses pensées et lui ont fait réaliser que les règles étaient un moment puissant pour les femmes pour « ralentir » et se connecter avec elles-mêmes. Selon elle, le sang menstruel peut être utilisé comme engrais, comme couleur pour peindre et pour prendre soin de soi.

