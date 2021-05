Une femme utilise du papier de verre pour se raser les jambes au lieu d’un rasoir, dit «  ça marche  »

Les médias sociaux ont aidé des millions de personnes avec plusieurs hacks de la vie, certains bons, certains mauvais et certains tout simplement bizarres. Cette fois, un utilisateur de TikTok du nom de Jules a posté une vidéo de se raser les jambes avec du papier de verre et elle a franchi un million de vues. De nombreux utilisateurs ont trouvé que la méthode dans la vidéo publiée le 3 mai était un bon hack de vie. Certains d’entre eux l’ont décrit comme une bénédiction, mais quelques-uns étaient sceptiques quant aux dommages que le papier de verre peut causer à leur peau. Une utilisatrice a écrit qu’elle était esthéticienne et qu’elle ne recommandait pas de l’utiliser car frotter du papier de verre sur la peau la rend crue.

Dans la première vidéo TikTok de Jules, devenue virale en trois jours, on peut la voir expliquer la méthode avec du papier de verre à la main. Frottant le papier de verre sur ses jambes, elle dit, «en cercle de cette façon 10 fois, en cercle dans l’autre sens 10 fois. Je l’ai fait. Mon dieu, ma peau est si douce, c’est génial. Et il fonctionne. » Jules a mentionné qu’elle avait appris la technique à partir d’une vidéo TikTok publiée par un comptable, qu’elle a remercié pour le conseil.

Dans les commentaires, alors que certains utilisateurs ont déclaré que la méthode était une bénédiction, d’autres ont également exprimé des inquiétudes. Ils ont écrit que puisque le papier de verre rendait la peau crue, leur peau était plus sujette aux coups de soleil et risquait de développer une inflammation. De nombreux utilisateurs se sont demandé combien de temps cela durait et si cela avait des effets secondaires. Jules a publié une autre vidéo de suivi le 6 mai, dans laquelle elle a remercié pour la réponse et a répondu aux préoccupations des utilisateurs. Elle a dit qu’elle avait utilisé beaucoup de lotion pour s’assurer que sa peau restait hydratée. Elle a également déclaré qu’elle n’utiliserait pas de papier de verre pour raser ses zones intimes car ces cheveux étaient «grossiers».

Utiliser du papier de verre pour brosser les cheveux des jambes n’est pas nouveau. Fait intéressant, il remonte à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. En temps de guerre, même les matériaux non alimentaires qui semblaient essentiels à la guerre étaient rationnés. Pour les ménagères américaines ordinaires, les rasoirs étaient l’une des choses impossibles à obtenir. Certaines femmes utilisaient des papiers de verre pour se raser les jambes, selon recherche publié en 2017 par Carol A. Strohmetz de l’Université du sud du Mississippi.

