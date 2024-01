Une femme utilise Apple Pay pendant son vol pour éviter que les frais ne soient facturés

Si vous avez grandi aux débuts d’Internet, trouver des moyens d’utiliser la version gratuite d’un logiciel coûteux était une tâche assez simple. Avant de le charger, tout ce que vous aviez à faire était de couper Internet ou de modifier l’heure de votre ordinateur, ce qui falsifiait la capacité de l’application à vérifier correctement depuis combien de temps vous disposez de l’application.

Alors que de nombreuses entreprises ont trouvé des moyens de contourner ces hacks de connectivité, il y a une femme sur TikTok (@theonlysevahc) qui a trouvé un moyen d’effectuer des achats gratuits dans un avion grâce à la fonction Apple Pay de son iPhone.

Elle dit qu’après avoir verrouillé sa carte de crédit, elle est toujours en mesure d’utiliser l’application sur tous les systèmes de point de vente utilisés par les agents de bord et que les frais ne seront pas facturés pendant qu’elle est en vol.

Dans le clip viral qui a accumulé plus de 2,4 millions de vues sur la populaire application de médias sociaux, elle pantomime « tapotant » le téléphone à plusieurs reprises, ce qui est bientôt suivi par le tintement familier du son Apple Pay.

Elle a ajouté une légende pour la vidéo : « Life hack ET GARDEZ CETTE CARTE VERROUILLÉE. »

Il semble que d’autres utilisateurs de TikTok étaient déjà au courant de ce type de supercherie aérienne, comme une personne qui a écrit : « Maintenant, pourquoi es-tu allé raconter nos secrets. »

“Ngl, j’ai payé quelque chose pendant que nous étions dans les airs et cela n’a pas abouti”, a déclaré une autre personne.

Un utilisateur de TikTok a donné une approche plus détaillée sur la façon de garantir que les frais ne soient jamais facturés, soulignant la durée pendant laquelle les compagnies aériennes mettent généralement en œuvre pour tenter d’obtenir l’argent qui leur est dû. « Retirez votre argent du compte que vous avez utilisé, ils essaieront tous les jours pendant 5 jours, puis abandonneront », ont-ils écrit.

Cependant, quelqu’un d’autre a dit qu’il travaillait dans l’industrie du transport aérien et qu’il savait chaque fois qu’une transaction n’avait pas abouti. “Mdr, je suis hôtesse de l’air et cela nous montre que lorsque c’est verrouillé, vous êtes facturé dès que nous touchons le sol”, ont-ils déclaré.

Un autre téléspectateur a déclaré : « J’ai descendu le 113 de ma carte. »

“Non, parce qu’Apple vous fera payer plus tard. Je reçois toujours des frais Apple quelques jours après avoir acheté quelque chose”, a écrit quelqu’un d’autre, déclarant que même s’il semble que vous ayez évité les frais, ils finissent par être perçus à quelque point.

Il semble que les retards de transaction sur les systèmes de paiement Apple soient un problème auquel de nombreux utilisateurs des services financiers de l’entreprise technologique ont été confrontés. Plusieurs rédacteurs ont parlé des délais plus longs que prévu pour que les transactions sur leur Apple Card apparaissent.

En ce qui concerne les voyages en avion, un étudiant a fait la une des journaux en 2014 après avoir découvert comment pirater le Passbook d’Apple pour obtenir des cartes d’embarquement gratuites pour des vols sans dépenser un centime – comme tous les laissez-passer étaient faux.

Le Daily Dot a contacté Apple par e-mail et @theonlysevahc via le commentaire TikTok pour plus d’informations.