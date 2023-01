Une femme utilise Airtag pour suivre le sac manquant jusqu’à une adresse résidentielle

Note de l’éditeur — Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur l’ouverture des destinations, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.

(CNN) — La plupart d’entre nous connaissent la peur du voyage d’un sac qui n’apparaît pas sur la ceinture après un vol. Certains d’entre nous – de plus en plus, grâce au chaos de l’aviation cette année – connaissent le coup de poing de celui-ci qui n’apparaît pas. Mais un nombre croissant de voyageurs savent ce que c’est que de perdre un sac et de le récupérer – non pas à cause de la diligence des compagnies aériennes, mais parce qu’ils connaissaient l’emplacement de leur sac grâce à un dispositif de suivi qu’ils avaient emballé avec leurs vêtements.

Valérie Szybala est la dernière à avoir une histoire à raconter. La chercheuse en désinformation de Washington DC a reçu son bagage perdu après près de six jours, au cours desquels elle l’a suivi alors qu’il se promenait dans les centres commerciaux locaux et McDonald’s tandis que la compagnie aérienne lui a dit que le sac était en sécurité dans son centre de distribution.

En fait, cela semblait être chez quelqu’un – un complexe d’appartements où Szybala dit avoir trouvé d’autres valises vidées et jetées à la poubelle.

L’histoire qu’elle a à raconter sur la façon dont son sac a été perdu et retrouvé, et sur la façon dont United Airlines a traité son cas, est suffisante pour que vous ne vérifiiez plus jamais un sac.

Szybala avait effectué son premier voyage international depuis plusieurs années – un mois à l’étranger – et revenait à l’aéroport Reagan de DC le 28 décembre. Elle avait acheté un Airtag – le dispositif de suivi d’Apple – spécialement pour le voyage.

“J’avais entendu dire que c’était une chose”, dit-elle à propos de la tendance de voyage de 2022 consistant à mettre des dispositifs de suivi dans les bagages pour trouver des sacs au cas où ils se perdraient. “J’avais une escale prévue, donc je savais que le potentiel de perte du sac était élevé.”

Ce qu’elle n’avait pas négocié, c’était le “temps fou” et “l’implosion” de Southwest Airlines. Bien qu’elle volait United, son escale s’est faite via un hub du sud-ouest. Ce n’était donc pas une énorme surprise lorsqu’elle est arrivée à DC d’être informée par son application United que son sac n’était pas arrivé. Non pas qu’elle puisse voir du personnel à qui parler : “L’aéroport était une maison de fous”, dit-elle.

Au lieu de cela, Szybala a fait confiance à l’application qui a déclaré que la compagnie aérienne savait où se trouvait son sac et le lui rendrait le lendemain.

En fait, le sac est arrivé à DC le lendemain, le 29 décembre. Mais ce n’est que le 2 janvier qu’elle a mis la main dessus. Elle a accepté l’offre de United de se faire livrer le sac directement chez elle, plutôt que de retourner à l’aéroport pour le récupérer en personne. “C’est là que j’ai fait une grosse erreur en les laissant confier ça à un tiers”, dit-elle.

Des jours d’attente et de fausses assurances

Le 29 décembre est venu et est reparti, et Szybala n’a pas récupéré son sac. Puis les 30, 31 décembre, 1er janvier — toujours pas de sac.

“J’essayais de les contacter tous les jours, mais le temps d’attente au téléphone était incroyable, je n’y suis jamais parvenu, et grâce au chat sur l’application, le temps d’attente était de deux à quatre heures”, dit-elle.

“Mais je l’ai fait tous les jours et ils m’ont assuré que le sac arrivait, il est dans notre système, il est en sécurité dans notre centre de service, il sera livré ce soir. Mais cela n’a jamais été vrai.”

En fait, Szybala savait déjà que quelque chose n’allait pas, car elle pouvait voir exactement où se trouvait le sac, grâce à l’Airtag. “Le vendredi 30 à 20 heures, il était allé se reposer dans un complexe d’appartements à quelques kilomètres de moi”, dit-elle.

Au début, elle pensait qu’il lui serait livré le lendemain, mais à la place, dit-elle, “je l’ai regardé aller chez McDonald’s”.

Après cela? “Dans un centre commercial voisin en banlieue, deux fois.”

Même mardi, le jour où elle a récupéré le sac, elle l’a regardé visiter un centre commercial.

“Chaque fois qu’il revenait au complexe d’appartements [afterward],” elle dit.

Les représentants de United lui disaient toujours que le sac se trouvait dans leur centre de distribution, malgré sa preuve du contraire. L’un d’eux lui a même dit de “se calmer”, selon la capture d’écran d’une conversation qu’elle a publiée sur Twitter.

Valises près de la benne

Ainsi, Szybala a décidé d’aller simplement dans le complexe d’appartements où se trouvait son Airtag. Lors de son premier voyage vendredi soir, son sac n’a pas été retrouvé, mais elle dit avoir trouvé deux autres valises avec des étiquettes de bagages, ouvertes et vidées à côté des poubelles. L’un portait encore les coordonnées de son propriétaire. Szybala leur a envoyé un e-mail pour leur demander si leur cas avait disparu, mais n’a pas encore reçu de réponse.

“Quand j’ai trouvé les valises vides près des bennes à ordures, c’est là que je me suis inquiétée”, dit-elle. “Et United me mentait alors je l’ai pris sur Twitter.” Sa photo du 1er janvier des valises près des bennes à ordures a été vue plus de 21 millions de fois. Elle a également appelé la police lorsqu’elle a trouvé les caisses près de la poubelle, mais dit qu’ils “n’ont pas pu beaucoup aider” car elle n’a pas pu identifier l’appartement exact dans lequel ils se trouvaient.

Alors que Szybala dit que l’équipe Twitter de United lui suggérait de déposer une demande de remboursement, elle voulait juste récupérer son sac. Alors elle a continué à tweeter, a continué à enregistrer l’emplacement du sac alors qu’il “visitait” des endroits, y compris un “Centre européen de cire” et un McDonald’s, et continuait à visiter ce complexe d’appartements alors qu’il rentrait “chez lui”. Lors de sa quatrième visite, devenue virale, elle était accompagnée d’une équipe de télévision locale – et tout a changé.

“Nous nous sommes de nouveau promenés dans le garage, cette fois avec un résident local qui avait vu mon fil Twitter”, a-t-elle déclaré à CNN.

“Les autres sacs [by the dumpsters] étaient partis. Le résident qui est venu aider a dit qu’il avait vu quelqu’un les emmener à l’intérieur.”

“Nous étions en train de jeter un coup d’œil dans les malles en essayant de trouver [my case]. Puis, quand je suis sorti, j’ai reçu un message d’un coursier disant qu’il avait mon sac et qu’il était juste au coin de la rue. Il m’a rencontré devant le bâtiment et a apporté mon sac avec lui.”

Elle a déclaré que le sac – qui portait toujours son étiquette de bagage et une étiquette d’identification supplémentaire – était toujours verrouillé, le contenu semblant intact.

Szybala a déclaré que le coursier – qui se trouvait dans une voiture banalisée, et non dans une camionnette officielle, et ne portait aucun type d’uniforme – lui a dit que son sac avait été mal livré dans la banlieue de Virginie, puis récupéré à nouveau et livré au complexe d’appartements en question.

“Mais j’ai regardé mon sac rester dans ce complexe d’appartements et faire des courses depuis vendredi”, a-t-elle déclaré. “Mon sac est toujours verrouillé – il devait être dans un véhicule. Mais j’étais trop excité d’avoir mon sac pour lui demander s’il l’avait eu tout le week-end.”

Szybala n’avait récupéré son sac qu’une heure avant de parler à CNN et n’avait pas examiné l’affaire dans son intégralité, mais a déclaré que “tout semble en ordre”.

United Airlines a déclaré à CNN dans un communiqué: “Le service fourni par notre fournisseur de livraison de bagages ne répond pas à nos normes et nous enquêtons sur ce qui a conduit à cette défaillance du service.” Ils n’ont pas abordé le comportement de leur propre personnel qui a répété à plusieurs reprises à Szybala que la valise se trouvait dans le centre de distribution de United alors qu’en fait, elle se promenait dans la banlieue de DC.

Pour Szybala, l’histoire n’est pas terminée. “Je pense que United doit répondre de ces pratiques”, a-t-elle déclaré à CNN. “Est-ce une pratique courante que les gens puissent ramener les bagages des passagers chez eux? J’ai l’impression qu’ils me doivent une explication. Je ne pense pas que je l’aurais récupéré si je n’avais pas l’Airtag, si je l’avais ‘ pas publier un tweet viral ou attirer l’attention des médias.”

Son conseil aux voyageurs ? “Un dispositif de suivi est super utile si vous avez une sorte de connexion. Prenez une photo du contenu – j’aurais aimé avoir une liste de choses dans mon sac. Et s’ils disent qu’ils livreront, n’acceptez pas — dites simplement que vous irez le chercher, même si l’aéroport est à deux heures.”

Elle n’est pas la seule à utiliser un dispositif de repérage pour confronter les compagnies aériennes qui ont perdu les bagages des passagers. En avril, Elliot Sharod a préparé une présentation Powerpoint pour Aer Lingus après que la compagnie aérienne a perdu une valise appartenant à Sharod et sa nouvelle épouse, à leur retour de leur mariage sud-africain.

Apple n’est pas la seule entreprise à fabriquer des traceurs de bagages, bien sûr – bien que le site Web sœur de CNN, Underscored, ait qualifié Airtags de “compagnon de voyage ultime” l’année dernière.