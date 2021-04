Au milieu de la deuxième vague dévastatrice de coronavirus laissant les patients de Covid-19 à bout de souffle, une histoire inspirante de rétablissement par pure détermination et amour de la famille a émergé de l’Uttar Pradesh. Vidya Devi, 82 ans, d’Alinagar à Gorakhpur, n’a pas abandonné même après que son taux d’oxygène a chuté. Avec l’aide du dévouement de son fils Shyam, de sa pensée positive et de son courage, elle a remporté la bataille contre le coronavirus en 12 jours. Ses niveaux d’oxygène sont passés de 79 à 94 en quatre jours. Hari Mohan, le fils de Vidya Devi, a passé quatre jours dans la chambre de sa mère et a surveillé ses niveaux d’oxygène 24 * 7 et son amour et son dévouement pour sa mère ont rendu aujourd’hui Vidya Devi à sa famille.

Hari Mohan Srivastava (fils aîné de Vidya Devi), qui vit à Alinagar, a raconté Actualités18 que sa mère a été infectée dans la deuxième vague de coronavirus et que son traitement a commencé après consultation avec des médecins.

«Tout en étant infectée, un jour, son taux d’oxygène a atteint 79. Tout le monde dans la famille s’est inquiété. Malgré cela, nous n’avons pas abandonné. Nous lui avons demandé de dormir en position couchée, le ventre vers le lit. Peu à peu, la situation s’est améliorée et le taux d’oxygène est passé à 94 en quatre jours. Elle est maintenant en parfaite santé et son niveau d’oxygène est de 97 ces jours-ci », a déclaré Hari Mohan.

Hari Mohan a déclaré que bien que toute la famille soit positive, aucun d’entre eux n’a perdu espoir et qu’ils ont toujours essayé de rester dans un état d’esprit positif. Ils ont tous pris des précautions et pris des médicaments après avoir pris l’avis du médecin. Maintenant, enfin, toute la famille s’est remise du virus mortel.

Hari Mohan a déclaré: «Le traitement de ma mère était également de ma responsabilité tout en protégeant les autres membres de l’infection due au coronavirus. Bien que tout le monde ait eu peur du résultat étant donné la deuxième vague meurtrière que nous avons vue partout, le médecin nous a donné du courage. Le traitement a été fait avec des suggestions, de la bonne nourriture et une pensée positive et maintenant tout va bien.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici