Une femme UP de 100 ans se remet de Covid-19 à temps pour fêter son anniversaire

Dans ce qui pourrait être qualifié d’inspiration pour tant d’autres personnes se remettant du coronavirus, une femme de 100 ans du district de Meerut dans l’Uttar Pradesh a vaincu le virus. Sardar Kaur et ses cinq autres membres de sa famille avaient été testés positifs pour le virus. Mais maintenant, après avoir subi un traitement, tous se sont rétablis et la famille a également récemment célébré le 100e anniversaire de Sardar Kaur pour commémorer la victoire de la famille contre le virus.

Kaur et 5 membres de sa famille sont tombés malades à cause du virus, mais la famille l’a ramenée en bonne santé juste à temps pour célébrer le 100e anniversaire de la première après qu’ils se soient tous remis de l’infection. Les membres de la famille Vikrant Chaudhary, Neeshu Chaudhary et tous les autres n’ont rien négligé dans leur service pour leur grand-mère et l’ont aidée à se rétablir.

Avec cinq membres de la famille, on peut dire que les quatre générations de la famille ont vaincu le virus mortel. Selon les membres de la famille, les 15 jours après avoir été testés positifs pour le coronavirus étaient assez déprimants. Mais la forte volonté, la confiance en soi et la positivité en eux ont aidé toute la famille à lutter contre le virus. Après avoir remporté sa bataille contre le coronavirus, Sardar Kaur, âgée de 100 ans, a déclaré: «J’ai gagné cette bataille grâce à un style de vie actif, à la confiance et à la pensée positive. Pendant le traitement, je ne me suis pas laissé devenir faible et j’ai également encouragé les membres de la famille en même temps.

Pendant ce temps, la tendance à la baisse des nouveaux cas de coronavirus dans l’Uttar Pradesh s’est poursuivie lundi, car pour la première fois, de nouveaux cas ont été signalés sous 10000 dans la phase actuelle. L’État a signalé 9391 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, soit environ 29000 de moins que son pic d’avril qui était de 38 055 le 24 avril. à présent.

