Une femme ukrainienne n’a pas coupé les cheveux pendant 30 ans, maintenant les gens l’envient

Alena Kravchenko, une Ukrainienne de 35 ans, a les cheveux longs de 6 pieds. Oui, tu l’as bien lu. Selon cette femme, elle ne s’est pas coupé les cheveux une seule fois depuis l’âge de cinq ans. Et maintenant, elle ressemble à une princesse Disney souple et délicate avec de longs et beaux cheveux blonds. Ce n’était pas facile pour elle, bien sûr. N’ayant jamais coupé ses cheveux à l’exception d’une coupe occasionnelle, elle a dû faire de grands efforts pour les entretenir. Ses cheveux, maintenant à 6,5 pieds, dépassent la taille d’Alena. Lorsqu’elles sont laissées ouvertes, les extrémités de ses cheveux sont laissées dans une flaque à ses pieds.

Ses beaux cheveux dorés ressemblant à des poupées lui ont valu le surnom de princesse Raiponce, une princesse Disney populaire. Son compte Instagram compte environ 70 000 abonnés, qui adorent tous ses cheveux. Elle continue de publier des photos de ses belles mèches sur son compte Instagram pour que ses abonnés restent bouche bée et adorent.

Selon le rapport du Daily Mail, Alena a décidé de ne jamais se couper les cheveux lorsque sa mère lui a dit que la vraie beauté d’une femme réside dans ses cheveux. Cependant, elle coupe les pointes de ses cheveux une fois tous les six mois. La longueur de ses cheveux lui permet de ne les laver qu’une fois par semaine, et elle y consacre environ 40 à 60 minutes. Elle s’appuie principalement sur des produits naturels pour garder ses cheveux sains et brillants et les peigne deux fois par jour pour éviter qu’ils ne s’attachent en nœuds.

