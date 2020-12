Les hivers en Ukraine peuvent être amusants à regarder pour les autres, mais assez difficiles pour ceux qui doivent le vivre à Kiev. Une vidéo récente partagée par l’agence de presse RTE donne un aperçu des luttes quotidiennes des citoyens ukrainiens qui doivent glisser sur des sentiers alors que la glace gèle sur les chemins.

La vidéo hilarante d’une minute montre les tentatives résilientes d’une femme pour se frayer un chemin sur le trottoir qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Dans les images de 1,02 minute, on peut voir une femme ukrainienne glisser et tomber continuellement, avant de ramper à travers, pour glisser à nouveau et revenir au point de départ.

La vidéo hilarante a reçu plus de 11 millions de vues sur Twitter. Nous voyons comment la femme prend comme un défi de traverser la rue sans glisser et change sa stratégie plusieurs fois. La femme qui a continué à faire preuve de persévérance, ajuste ses gants et décide de changer de stratégie. Elle parvient à ramper jusqu’au milieu du trottoir, mais lorsqu’elle se redresse, elle retombe et glisse au début a, comme s’il s’agissait d’un toboggan. Nous pouvons voir de son langage corporel que la femme est visiblement en colère alors qu’elle fait des histoires et change de chemin pour continuer sa croisade particulière.

Des images de vidéosurveillance capturées hier à Kiev, en Ukraine, montrent des gens qui ont du mal à descendre à cause de la glace recouvrant la rue du centre-ville. Plus de 4 000 balayeuses ont été déployées pour enlever la glace des rues de la ville. pic.twitter.com/yhmpTWqb5I – RTÉ News (@rtenews) 11 décembre 2020

L’agence de presse a rapporté que plus de 4 000 balayeuses ont été déployées pour enlever la glace des rues de la ville, ce qui est devenu une menace pour les habitants. Les internautes étaient séparés en regardant la lutte de la femme. Un utilisateur a déclaré qu’il était à peu près sûr que la caméra montre une personne qui a du mal à marcher en montée et un groupe de personnes qui descend très facilement.

À peu près sûr, cela montre une personne qui a du mal à monter et un groupe de personnes qui descend très facilement. – Végantichrist (@Greninja) 13 décembre 2020

Un autre utilisateur a commenté: «Hahahahah, il y a un gars qui ressemble à une tortue quand il est à l’envers. Agesss essaie de marcher haha. Certains se sont sentis coupables d’avoir ri de la mission de la pauvre femme de marcher sur le sentier glacé sans en glisser. Comme l’a commenté un utilisateur: « Je suis désolé d’avoir ri, je vais me montrer. »

Je suis désolé de rire, je vais me montrer – Haram Masala 🍓🍓🍓 (@haram_masala) 13 décembre 2020

D’autres ont félicité la dame pour sa détermination à affronter cet hiver effrayant.

Pour certains, la lutte ressemblait à un moment de plaisir hivernal, comme l’a décrit un utilisateur: «J’aimerais descendre dans la rue. Mais monter ça semble impossible… »

«Mec, si tu étais un enfant avec des rêves, nous aimerions ça», a déclaré un autre.

Les hivers à Kiev sont devenus très dangereux après que la ville ait été témoin d’une tempête de verglas qui a laissé un revêtement sur tout, y compris les routes, les trottoirs et les rampes. Selon Gulf Today, les services d’urgence ukrainiens ont déclaré qu’au cours du week-end, 1 435 rapports d’accidents ont été enregistrés en Ukraine, dont 84 accidents faisant état de victimes ou de blessés. Dans la capitale du pays, Kiev, 503 rapports d’accidents ont été reçus, tandis que sept sont des rapports d’accidents avec des morts ou des blessés.