Une femme tweete sur le harcèlement dans un café du sud de Delhi, un homme lui demande d’éviter d’errer tard dans la nuit

La sécurité des femmes a toujours été un sujet de préoccupation en Inde. Souvent, on dit aux femmes de se restreindre pour rester en sécurité. Lors d’un autre incident de ce type, un homme âgé a demandé à une femme “d’éviter d’errer” sur les routes et “les endroits inconnus tard dans la nuit” afin de rester en sécurité. Cela s’est produit après que la femme a tweeté qu’elle avait cessé d’aller dans son café en raison de problèmes de sécurité. “J’ai arrêté d’aller dans CE café du sud de Delhi où deux fanatiques indiens m’ont harcelé racialement le mois dernier et hier, un homme m’a suivi dans un parc public et a essayé de me forcer. Dois-je (les femmes) arrêter d’aller dans les #lieuxpublics et m’enfermer (nous) ?”

J’ai arrêté d’aller dans CE café du sud de Delhi où deux fanatiques indiens m’ont harcelé racialement le mois dernier et hier, un homme m’a suivi dans un parc public et a essayé de me forcer. Dois-je (les femmes) arrêter d’aller à #les lieux publics & m’enfermer ? —Ngurang Reena. (@NgurangReena) 11 août 2022

Voici comment l’homme a répondu au tweet :

Vous pouvez éviter d’errer sur les routes et dans des endroits inconnus tard dans la nuit et rester en sécurité. Nous vous souhaitons la sécurité et un bon séjour en Inde. — Sanat Kumar Paul (@SanatKumarPaul4) 11 août 2022

Après avoir lu le commentaire, les internautes ont commencé à appeler l’homme pour ses conseils “inutiles”. Un utilisateur de Twitter a commenté : “En dehors de cela, la solution la plus simple consiste à enfermer les hommes à des heures tardives afin qu’ils ne harcèlent pas et n’agressent pas.” Une autre personne a écrit: «Hé, stupide, pourquoi ne demandez-vous pas aux hommes de ne pas sortir du tout. Les femmes seront beaucoup plus en sécurité de cette façon. Et la dame est déjà indienne et originaire d’Inde, elle n’a pas de visa ici dans son propre pays.

Voici quelques réactions :

Donnez cette même énergie aux hommes pour qu’ils arrêtent de reluquer les femmes de temps en temps. Dites aux hommes d’arrêter d’être aussi salauds. https://t.co/cIuVw7pIcW — kae dans la boîte⁷ ʰʸʸʰ (@pepetaearthy) 12 août 2022

Juste un autre oncle indien par excellence exhortant une femme à se restreindre afin de rester « en sécurité ». https://t.co/LAjStJvOc8 – Akanksha Arora (@akankshaarora42) 12 août 2022

Les gens comme vous devraient s’enfermer dans leur chambre. — Maneesha Goel (@GoelManeesha) 12 août 2022

Pourquoi n’avez-vous pas de telles pensées sur les hommes oncle? Pourquoi devraient-ils s’amuser? – Aishwarya Das (@Aishwar64438093) 12 août 2022

Ce n’est pas la première fois qu’une femme apprend à se restreindre pour rester en sécurité. Même en ces temps progressistes, on attend des femmes qu’elles se restreignent. Quelle est votre opinion sur la question?

