Une femme tweete sur la prise d’Hajmola pour « guérir » les nausées après la chimio, l’entreprise répond

Pallavi Aiyar, qui se trouve être une auteure et une correspondante à l’étranger, a utilisé son compte Twitter officiel pour parler de sa première semaine de chimio. Parlant de la même chose, elle a écrit comment Hajmola l’a aidée à combattre les nausées. Pour ceux d’entre vous qui ne s’en souviennent pas, Hajmola est un comprimé conçu dans le but d’aider à la digestion. Beaucoup d’entre nous avaient l’habitude de grignoter ces comprimés dans notre enfance et le goût piquant ferait tout bien. C’est le comprimé digestif à base de plantes que beaucoup d’entre nous utilisaient pour son mélange piquant d’herbes culinaires indiennes traditionnelles, d’épices et de sels comestibles. Hajmola est très populaire parmi les Indiens, comme le site Web de son fabricant Dabur, suggère que près de 2,6 crore

les comprimés sont consommés chaque jour en Inde.

La même chose s’est produite avec Pallavi. S’adressant à Twitter, elle a écrit: «Une semaine de chimio, un ami m’a apporté du hajmola… et après un goli, je pleure de soulagement et de bonheur. La nausée incessante s’est dissipée. Qui savait?” Avec cela, elle a utilisé un hashtag appelé HajmolaForChemo.

Une semaine de chimio, un ami m’a apporté du hajmola… et après un goli, je pleure de soulagement et de bonheur. La nausée incessante s’est dissipée. Qui savait? #hajmolaForChemo— Pallavi Aiyar (@pallaviaiyar) 5 décembre 2022

Très vite, le tweet est devenu viral avec des tonnes de réponses. La poignée Twitter de Hajmola a également eu une réponse pour le patient. “Salut Pallavi, Votre force est inspirante ! Nous vous souhaitons un prompt rétablissement et le plus grand bonheur ! Cordialement, Team Dabur Hajmola”, a lu la réponse.

Salut Pallavi, Votre force est inspirante ! Nous vous souhaitons un prompt rétablissement et le plus grand bonheur ! Cordialement, Équipe Dabur Hajmola— Dabur Hajmola (@DaburHajmola) 7 décembre 2022

Plusieurs personnes ont répondu au tweet. Beaucoup ont partagé ce qu’était leur élixir. “Câlins. L’élixir de mon fils était du rasam et du riz pendant la chimio. Ma mère faisait du rasam frais et du riz et l’envoyait à l’hôpital tous les jours de son hospitalisation pour chimio », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Salut Pallavi. J’espère que tu iras mieux bientôt. Je prenais généralement de l’emeset après avaler certaines pilules de chimio à cause des nausées. Veuillez consulter votre médecin. Cela fonctionne assez efficacement et est sans danger.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici