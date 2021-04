La pandémie nous a peut-être montré des jours plus sombres et nos espoirs de miracles sont peut-être vains, mais une vidéo faisant le tour sur Internet pourrait vous aider à vous sentir mieux pendant un moment. Imaginez que vous êtes en vol et que vous perdez vos lunettes de soleil lorsque vous volez au-dessus de la mer, quelles sont les chances qu’elles reviennent vers vous? Eh bien, vous devez être la personne la plus chanceuse du monde.

Dans une vidéo de Turquie, deux femmes sont vues en parapente le long de la plage lorsqu’elles assistent à quelque chose de miraculeux. Publiée sur YouTube la semaine dernière, la vidéo montre comment une femme et son instructeur de parapente ont assisté au retour d’une paire de lunettes de soleil qui s’est envolée du visage du pilote lors d’une cascade acrobatique provoquant l’adrénaline. Survolant la côte égéenne, la femme portant un hijab brun, Tuba Turkseve, et son instructeur Aysenur Katirci, effectuaient un vol en tandem au-dessus du village balnéaire d’Oludeniz dans la province sud-ouest de Mugla en Turquie. Alors qu’Aysenur réalisait des acrobaties impressionnantes, Tuba, qui tenait le bâton de selfie, était visiblement impressionnée et ne se rendait pas compte que ses lunettes de soleil à clips magnétiques s’étaient envolées pendant la manœuvre.

Ce n’est que lorsque les cascades étaient terminées et que les deux étaient sur une trajectoire droite dans les airs que Tuba se rendit compte que ses lunettes de soleil avaient disparu. Cependant, les lunettes de soleil tombèrent sur ses genoux aussi rapidement qu’elles avaient disparu et Tuba eut une agréable surprise. Au moment où les lunettes de soleil sont tombées sur les genoux de Tuba, elle était au milieu d’une conversation avec son instructeur lui racontant comment elle avait perdu ses lunettes. Et quand l’inimaginable s’est produit, les deux femmes ont ri des petites miséricordes de la vie.

La vidéo YouTube a recueilli plus de 18 000 vues depuis sa publication le 21 avril. Quelques téléspectateurs ont également exprimé leur réaction à la vidéo. Exprimant leur incrédulité, un utilisateur a commenté: «C’est fou! À quel point il est improbable et génial qu’ils aient atterri sur ses genoux?! Alors qu’un autre utilisateur a écrit: «Impressionnant. Plus impressionnant. »

