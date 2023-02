Une femme turque embrasse le personnel féminin de l’armée indienne au cours d’une opération de sauvetage.

Après de puissants tremblements de terre, une opération de recherche effrénée est en cours en Turquie et en Syrie. Au milieu de cela, un moment émouvant entre le personnel de l’armée indienne et un survivant turc a été filmé. L’image désormais virale montre des membres de l’armée indienne recevant un baiser sur la joue d’une femme turque lors de “l’opération Dost”, lancée par l’Inde à la suite de la catastrophe qui a tué des milliers de personnes en Turquie et en Syrie. La photo a été partagée par le compte Twitter de la Direction générale supplémentaire de l’information publique (ADG PI) de l’armée indienne. “Nous nous soucions”, disait la légende.

Jetez un oeil au post ci-dessous:

Le tweet a recueilli plus d’un million de vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ont été émus après avoir été témoins de ce moment précieux. Ils ont même félicité le personnel de l’armée indienne pour leurs grands efforts. L’un des utilisateurs a écrit: «Bien fait, nous sommes toujours fiers de nos efforts jawans. Ne doutez jamais de l’Inde ! Jaï Hind.”

Un autre utilisateur a écrit : « Cette image vaut 1000 mots…. Une gratitude bien représentée sur cette photo. Ma poitrine se gonfle de fierté d’être un fier Indien… C’est ce que nous sommes – l’humanité personnifiée.”

Un autre utilisateur a écrit: « Absolument aucun doute, vous vous souciez inconditionnellement. Notre respect pour les forces armées équivaut au respect pour notre pays.”

Le district de Pazarck à Kahramanmaraş, situé dans le sud-est de la Turquie, a été l’épicentre du premier tremblement de terre en Turquie et en Syrie lundi. Le tremblement de terre initial de magnitude 7,8 a été suivi d’un autre séisme puissant de magnitude 7,7 quelques heures plus tard.

Vendredi, des sauveteurs ont sorti des enfants des décombres du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie. Le bilan du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie a dépassé la barre des 20 000 morts. Pendant ce temps, l’ONU a averti que 874 000 personnes en Turquie et en Syrie avaient désespérément besoin de nourriture. Selon certaines informations, le nombre de morts pourrait atteindre 50 000. L’effondrement de plus de 6 000 structures a été confirmé par l’organisation turque de gestion des catastrophes.

Au milieu des temps difficiles, l’Inde a envoyé de l’aide à la Turquie pour aider le pays dans ses efforts de secours. Du matériel de secours, un hôpital mobile et des équipes de recherche et de sauvetage spécialisées dans deux avions de transport militaire C-17 Globemaster ont été envoyés dans le pays à la suite du tremblement de terre dévastateur.

