Une femme turque de 20 ans arrêtée après s’être fait passer pour un pédiatre pendant plus d’un an

Beaucoup d’entre nous veulent poursuivre leur passion en tant que carrière, mais échouent souvent. Mais avez-vous déjà rencontré une personne qui a fait semblant d’être quelque chose qu’elle n’est pas en termes de profession ? Une femme, qui se faisait passer pour un médecin depuis plus d’un an, a été arrêtée après que les enquêteurs ont découvert qu’elle n’avait aucune qualification médicale pour en être une.

Identifiée comme étant Ayşe Özkiraz, elle travaillait dans un hôpital public turc à Çerkezköy, à 109,4 kilomètres d’Istanbul. Daily Star a rapporté qu’elle se faisait passer pour une spécialiste en pédiatrie lorsque des collègues se sont méfiés de son manque de connaissances médicales et ont commencé à poser des questions sur ses antécédents.

Özkiraz, 20 ans, a affirmé être diplômée de la Çapa Medical School de l’Université d’Istanbul, mais quelque chose dans ses réponses a semblé faux au personnel de l’hôpital, ce qui les a amenés à l’interroger sur les procédures médicales standard. Lorsque la jeune escroc a commencé à donner des réponses évasives et contradictoires, les managers en ont été informés.

Les administrateurs de l’hôpital ont appelé la police, qui a fouillé la maison du jeune homme de 20 ans et a trouvé plusieurs fausses cartes universitaires, de fausses cartes d’identité de médecin et de faux diplômes. Özkiraz s’est avéré n’avoir aucune éducation au-delà du lycée. Une collection de vêtements chirurgicaux et de cartes d’identité de plusieurs hôpitaux a été confisquée. Özkiraz avait même convaincu sa famille qu’elle était diplômée de la Çapa Medical School.

Özkiraz a déclaré dans un communiqué: “Quand j’étais étudiant au lycée, ma famille voulait que j’aille à l’école de médecine. Ils croyaient en moi et pensaient que j’obtiendrais un score élevé. Quand j’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires, j’ai passé l’examen universitaire”.

“Cependant, je n’ai pas réussi. Afin de ne pas ébranler la confiance de ma famille en moi, j’ai dit à ma mère, mon beau-père et mes beaux-frères que je [had a place at] la faculté de médecine Capa pour qu’il n’y ait pas de problèmes à la maison. J’ai préparé les documents et je les ai montrés à ma famille”, a-t-elle conclu.

